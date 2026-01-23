Acasă » Știri » Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea

De: Alina Drăgan 23/01/2026 | 09:49
Cei care locuiesc la bloc trebuie să respecte numeroase reguli. Iar cei care nu le respectă riscă, în unele cazuri, amenzi considerabile. De exemplu, românii care au centrală trebuie să fie atenți la câteva aspecte. Dacă nu le respectă riscă amenzi considerabile și chiar pedeapsa cu închisoarea.

Proprietarii de centrale termice riscă amenzi de până la 100.000 de lei și chiar pedeapsa cu închisoarea dacă ignoră revizia tehnică obligatorie sau nu instalează detectoare de gaz în 2026.

Așa cum spuneam, românii care au centrale termice de apartament și nu fac revizia legală pot primi amenzi uriașe potrivit noii legislații. Măsura este reglementată prin Ordinul nr. 5/2009 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care stabilește cerințele tehnice pentru instalațiile de gaze naturale.

,,Este esențial ca încăperile care găzduiesc instalații de gaze să aibă un volum minim de aer și să beneficieze de o ventilare adecvată pentru a preveni acumularea de gaze nocive, care pot pune în pericol locatarii. În acest context, instalarea detectoarelor de gaz devine o măsură esențială pentru asigurarea siguranței locuinței”.

Așadar, românii care au centrale termice sunt obligați să efectueze verificările tehnice corespunzătoare pentru a preveni eventualele defecțiuni. Verificarea costă aproximativ 500 de lei, iar specialistul va verifica toate componentele centralei, inclusiv pompa, încălzirea și schimbătorul de căldură.

Cei care nu fac revizia riscă o amendă uriașă cuprinsă între 30.000 și 100.000 de lei, precum și închisoare de la 6 luni la 2 ani, dacă pun în pericol viața celor din casă și a vecinilor.

De asemenea, cei cu centrale au obligația și de a instala detectoarele de gaze, care trebuie să fie echipate cu senzori de metan capabili să detecteze concentrații de cel puțin 2% în aer și să acționeze automat asupra robinetului de închidere al conductei de gaz. Și în acest caz, cei care nu se respectă legea pot primi amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei.

