Sore este o artistă care mai mereu și-a ținut viața privată doar pentru ea și de puține ori a fost surprinsă alături de partenerul ei. Doar că, recent s-a declarat îndrăgostită, iar CANCAN.RO a pus osul la treabă și a susprins imagini tari cu vedeta. Îndrăgostită lulea de partenerul ei, Sore nu-i dă drumul o clipă bărbatului. Avem imagini cu artista și iubitul ei. Iată cum și-au petrecut cei doi timpul împreună, dar și cât de atent este bărbatul cu actrița.

Toate fetele vor să fie actrițe principale, nu doar de decor! Așa cânta Sore în urmă cu ceva vreme… Și, iată că a ajuns actrița principală din viața iubitului ei, un tinerel, brunețel care are mare grijă de artistă. Sorina Mihalache este mereu discretă cu viața personală, însă nu am scăpat-o din ochi și am văzut că șatena a tras lozul câștigător. Nu de alta, dar iubi al ei cel nou, este un gentleman și asta se remarcă din gesturile sale, dar și din zâmbetul larg pe care Sore îl afișează când este alături de el.

Cupidon a săgetat-o pe Sore! Iată cum arată iubitul artistei

Abia întorși din vacanță din Italia, că Sore și iubi sunt îndrăgostiți nevoie mare. Cei doi nu se dezlipesc unul de celălalt și când sunt împreună sunt numai un zâmbet. I-am surprins pe artistă și iubitul ei la un restaurant din zona Floreasca. Cuplul nu era singur, ci alături de o prietenă. Și, pentru că vă spuneam că abia ce s-au întors din Italia, cei doi au ales tot un restaurant cu specific italian, semn că mâncarea de acolo le-a plăcut mult de tot.

După ce s-au delectat cu preparate care de care mai gustoase, cântăreața, iubitul și amica lor au plecat din local. La ieșire, am remarcat că partenerul cântăreței este un bărbat galant. Le-a ținut ușa iubitei sale și prietenei lor, apoi a luat-o de mână pe Sore care i-a zâmbit… Eh, dragostea plustește în aer!

Cântăreața pare că a tras lozul câștigător! Iată ce iubit atent are

Am remarcat că Sore și iubitul ei se potrivesc și în materie de îmbrăcăminte. Șatena a ales o ținută casual, formată dintr-o haină lungă neagră pe care a asortat-o cu o pereche de blugi și încălțări comode. Și iubitul ei a purtat o ținută lejeră, tot neagră la care a asortat niște adidași albi cu negru. În spate bărbatul a cărat un rucsac. După ce și-au luat la revedere de la prietena comună și au ajutat-o să găsească un taxi, Sore și iubițelul misterios s-au îndreptat către mașină. Bărbatul a luat-o de mână pe iubita sa, și au ajuns într-o parcare subterană, acolo unde își lăsaseră bolidul.

