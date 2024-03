Reacția Cristinei Cioran, după ce Alex Dobrescu a fost surprins alături de o altă femeie! ”Duci rana toată viața!”

Cristina Cioran este, fără excepție, o femeie asumată! Prezentatoarea tv spune pe nume lucrurilor și, chiar dacă, de multe ori toți ochii au fost ațintiți asupra acțiunilor sale, mereu a venit cu o explicație. De data aceasta, lucrurile pare că s-au mai complicat. Tatăl fetiței sale, Alex Dobrescu a fost surprins alături de o altă femeie, iar prezentatoarea tv a făcut un gest neașteptat! Cristina Cioran și-a îngrijorat fanii după ce s-a filmat pe o melodie tristă de dragoste în timp ce își tăia părul singură în baie. CANCAN.RO a stat de vorbă cu frumoasa vedetă și a aflat ce s-a întâmplat.

În urmă cu o zi, Alex Dobrescu, tatăl fetiței Cristinei Cioran, a fost surprins în compania unei domnișoare frumoase. Între ei a existat o apropiere și se vedea că se simt bine unul în preajma celuilalt. La scurt timp după, Cristina Cioran s-a filmat în timp ce își tăia singură părul. În plus, vedeta asculta și o melodie sugestivă pe fundal. Este vorba despre piesa Deliei cu Killa Fonic ale cărei versuri sună cam așa: „Te-am iubit așa cum am știut, Te-am iubit atât de tare cât de mult am fost în stare. Nu ca-n filme sau cum ai visat și nici n-ai meritat”. Desigur că fanii vedetei s-au îngrijorat și au dedus că aceasta este în depresie. Acum, Cristina Cioran a venit cu o explicație pentru gestul său. Mai mult, aceasta spune și cine este femeia misterioasă alături de care a fost surprins fostul partener.

„Domnișoara cu care Alex se plimbă prin oraș este Cristina Postolachi, prietena noastră de familie. Este actriță și ea și este o prietenă bună, bună cu care Alex s-a întâlnit alaltăieri. Trebuia să vin și eu, dar la mine a intervenit ceva și n-am mai putut ajunge. Întâlnirea trebuia să fie în trei pentru că suntem prieteni foarte buni. Suntem prieteni de foarte mult timp și trebuia să ne întâlnim. Voiam să mergem să bem o cafea, să mâncăm micul dejun”, a ținut să clarifice Cristina Cioran.

L-a dat uitării Cristina Cioran pe Alex Dobrescu?! „Când îți tai părul, începi un nou capitol”

În ceea ce privește gestul de a-și tăia singură părul, blondina susține că acest gest semnifică începerea unui nou capitol. „Nu am depresie. A fost o chestie haioasă de tiktok, este normal să se speculeze. Nu este nicio problemă, pe mine nu mă deranjează. La părul blond este necesar pentru că este mai sensibil, iar vârfurile se mai strică. Ia să fac eu repede un tiktok. Într-adevăr, se spune că atunci când femeia își taie părul sau își schimbă culoarea, pornește un nou capitol”, a spus Cristina pentru CANCAN.RO.

În plus, actrița a punctat că a pus stop fostului capitol sentimental și este pregătită să înceapă altul nou: ” Încep un nou capitol și profesional, și sentimental am început un nou capitol. Atunci, cumva a fost ca un fel de sfârșit pentru a putea exista un început”, a mai susținut ea.

Ce spune actrița după ce Alex Dobrescu i-a declarat, în exclusivitate, dragostea: „Bravo lui!”

În urmă cu câteva luni, fostul iubit al Cristinei Cioran a mărturisit, în exclusivitate, că ar face orice să reînnoade relația cu mama fiicei sale. Bărbatul declara că o iubește pe Cristina Cioran și că este femeia pe care o va iubi toată viața. Cristina Cioran a fost plăcut surprinsă să audă că astfel de complimente au ieșit din gura tatălui fetiței sale.

„Eu și Alex suntem prieteni, ne înțelegem bine, lucrăm și la câteva proiecte între noi.Mă bucur că a declarat asta despre mine, bravo lui! Nici nu ar avea cum să nu mă aprecieze, nici nu ar avea cum să nu mă iubească. Nu ar avea cum să nu declare ce a declarat pentru că este adevărat. Atunci când am fost împreună eu i-am oferit tot ce am putut din punct de vedere sentimental, de aceea s-a și născut Ema pentru că a fost o relație foarte frumoasă” , a declarat Cristina Cioran pentru CANCAN.RO.

Cristina Cioran, mai sinceră ca oricând: „Singura în fața căreia nu am măști este fetița mea”

Cunoscuta vedetă are o fiică din relația cu Alex Dobrescu. Emma în vârstă de doi ani și jumătate, care o topește pe vedetă cu gesturile sale sincere. Micuța îi seamănă mult mamei sale, iar Cristina se ocupă cu mare atenție și dedicare de creșterea și educația ei. Nici tatăl fetiței, Alex, nu este absent din viața lor. Așadar, am fost curioși ce sfat prețios îi va da vedeta fiicei sale, dar și ce greșeală nu ar vrea ca cea mică să facă.

„Ema trebuie să își urmeze instinctul, să-l urmeze și să descopere o metodă prin care să-și asculte intuiția. Noi femeile avem un al nouălea simț, dar ne punem împotriva lui de multe ori, ne întorcem împotriva curentului. Asta aș vrea să facă, să își asculte intuiția, să își dezvolte inteligența emoțională ca să poată citi oamenii. Este imposibil să citești oamenii pentru că noi toți avem câte o mască, noi oricum afișăm ceva și simțim altceva. Nu vrei să devii vulnerabil, de aceea oamenii au măști. Bine, unii au ca să păcălească, să înșele, dar majoritatea oamenilor au măști pentru a nu fi vulnerabili”, a declarat Cristina.

„Când îți dai masca jos, devii vulnerabil”

Cristina susține că a fost vulnerabilă în fața persoanelor pe care le-a iubit și s-a arătat așa cum este ea, fără măști. Din păcate, vedeta a fost rănită. Acum preferă să nu își mai pună sentimentele pe tavă în fața nimănui, cu excepția fiicei sale.

„În momentul în care îți dai toate măștile jos, cineva te poate răni foarte tare și poți duce rana aceea cu tine toată viața. Asta vreau să învețe să se protejeze, să se ferească să își arunce toate sentimentele pe tavă. Dar să fie directă, corectă și să nu ierte ușor. Vulenrabil 100% sau cât se poate de mult ești în fața unei persoane pe care o iubești foarte mult, căreia i te dedici. Da, mi s-a întâmplat. Acum, singura persoană în fața căreia nu folosesc măști este fetița mea”

