La aproape un an și jumătate de când s-au despărțit, Cristina Cioran și tatăl fiicei sale sunt din nou împreună. Momentan, doar în afaceri. Cu toate acestea, Alex Dobrescu a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că vedeta este „iubirea vieții sale” și o mamă iubitoare și devotată și pentru băiatul pe care acesta îl are dintr-o altă relație.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu sunt protagoniști în propria lor telenovelă, ce pare a se îndrepta spre un happy-end. Cei doi s-au despărțit în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Și-au aruncat cuvinte grele în acel moment și se părea că idila lor a ajuns la final. Chiar dacă ambii erau părinții unei fetițe de doar doi anișori la acea vreme.

În prezent însă, sunt din nou împreună. Chiar dacă, momentan, doar în afaceri. Asta întrucât Cristina nu și-a deschis încă brațele pentru a-l primi înapoi.

„Voi fi profesorul activităților de noapte”

„Am un nou proiect cu petreceri gen side-money, ca să pot să-mi ajut familia și financiar, familia însemnâd Cristina, fiica mea și băiețelul meu, Noel, care de fapt e al nostru. Voi fi profesorul activităților de noapte. Este proiectul nostru, al meu și al Cristinei, pe anul 2024. Profesional, da, suntem din nou împreună. Sentimente au fost, sunt și vor fi mereu. Cristina este femeia vieții mele”, a declarat Alexandru Dobrescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE CRISTINA CIORAN ESTE DISPUSĂ LA COMPROMIS PENTRU A-L AVEA ALĂTURI, DIN NOU, PE FOSTUL IUBIT: ”DE DATA ASTA SĂ FIM ÎMPREUNĂ!”)

„Cristina e o mamă devotată pentru amândoi”

Totodată, partenerul actriței ne-a mai mărturisit că aceasta este o mamă devotată atât pentru fiica lor, cât și pentru băiețelul pe care el îl are dintr-o altă relație.

„Noel își iubește surioara, îi face cadouri din ce strânge la pușculiță. E deosebită relația lor. Cristina e o mamă devotată pentru amândoi. Implicată la maxim. Nu locuim încă împreună, dar suntem inseparabili. Dezvoltă și ea în paralel cu proiectul nostru emisunea de cooking pe youtube”, a adăugat acesta.

(VEZI ȘI: TRAUMELE CRISTINEI CIORAN! VEDEA ȘI-A DESCHIS SUFLETUL ȘI A VORBIT DESPRE SUFERINȚA CARE I-A MARCAT COPILĂRIA: „N-AM S-O UIT ÎN VIAȚA MEA ȘI NICI NU AM SĂ O IERT”)

„O voi iubi toată viața”

În urmă cu câteva luni, fostul iubit al Cristinei Cioran nu s-a ascuns și ne-a mărturisit, în exclusivitate, că ar face orice să reînnoade idila cu mama fiicei sale:

„Fac orice. O voi iubi toată viața. Vreau să ne propovăduim iubirea prin căsătorie. Îmi pare rău că ne-am răcit în perioada aceea și ne-am despărțit. Nu trebuia să se întâmple asta, dar se vor remedia lucrurile. Copilul trebuie să crească cu ambii părinți.

Eu am tot cerut-o de-a lungul anilor, dar ea nu pune preț pe asta. Eu mă port frumos și cu ea, și cu fata. Nu mai fac nimic din ce am făcut în trecut. Nu am o altă relație. Iar dat fiind comportamentul meu, lucrurile ar trebui să se întâmple așa cum îmi doresc”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.