Motivul pentru care Cristina Cioran este dispusă la compromis pentru a-l avea alături, din nou, pe fostul iubit: ”De data asta să fim împreună!”

În prag de sărbători, Cristina Cioran e oferit un interviu festiv, cu sare și piper, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Magia lunii decembrie este prezentă, însă prezentatoarea TV nu își pierde doza de pragmatism din discurs. Vedeta recunoaște, cu multă sinceritate, că și-ar dori un Crăciun alături de Alex Dobrescu, petrecut ca la carte, pentru ca fetița lor să simtă farmecul festiv.

Cât despre anul ce va să vină, Cristina Cioran speră să aibă mult de muncă, în televiziune, dacă se poate, 2023 fiind lipsit de proiecte mulțumitoare pentru prezentatoare.

„Tot ce vreau este ca fetița noastră să aibă ambii părinți de sărbători. Să sperăm că putem să facem un compromis!”

CANCAN.RO: Cristina, vin sărbătorile, cum te organizezi cu această ocazie?

Cristina Cioran: Vreau să spun ceva, în exclusivitate. Noi trei, ca familie, n-am făcut niciodată Crăciunul împreună, culmea. Fetița are doi ani și trei luni, în primul ei an de naștere Crăciunul l-am petrecut la spital că am avut COVID. Și la al doilea Crăciun doar ce ne despărțiserăm și nu am fost împreună.

Anul ăsta, tot ce vreau de Crăciun este ca fetița noastră să aibă ambii părinți de sărbători. Să sperăm că putem să facem un compromis, de această dată să fim împreună. E ceva frumos, fetița are doi ani și ceva, așadar acum, anul acesta, simte sărbătorile și de aceea aș vrea să avem ocazia să fim împreună, să simtă când vine Moșul, să împodobim bradul împreună. Aș vrea să depășim orice disensiuni ca să putem să avem un moment frumos.

CANCAN.RO: Sărbătorile apropie, poate vine Moșul cu darul împăcării…

Cristina Cioran: Acum să vedem ce aduce Moșul, știi cum e! Sunt o oportunistă. Am făcut lista, cea mică are lista ei, făcută de mămica.

Revenirea în televiziune, dorința Cristinei Cioran pentru 2024: „Îmi doresc ca la anul să am foarte mult de muncă!”

CANCAN.RO: De Revelion ce faci?

Cristina Cioran: Sigur voi fi la o petrecere.

CANCAN.RO: Muncești sau ești la distracție?

Cristina Cioran: Distracție și relaxare.

CANCAN.RO: Și pentru 2024 care ar fi rezoluția?

Cristina Cioran: Pentru că sărbătorile acestea nu muncesc, îmi doresc ca la anul să am foarte mult de muncă.

CANCAN.RO: În televiziune?

Cristina Cioran: Da.

