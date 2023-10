Răspunsul care l-a îngenuncheat pe Alex Dobrescu! Și cel mai optimist bărbat ar izbucni în lacrimi! Cristina Cioran i-a dat decisiva: ”Simplu și convenabil!”

Declarația de dragoste pe care fostul iubit i-a făcut-o Cristinei Cioran, prin intermediul CANCAN.RO, o lasă rece pe actriță. Vedeta TV ne-a mărturisit, în exclusivitate, care e principalul motiv pentr care nu a reînnodat idila cu tatăl fiicei sale. Cum a ratat Alex Dobrescu împăcarea? CANCAN.RO vă oferă toate amănuntele.

Fostul iubit al Cristinei Cioran nu s-a ascuns și ne-a mărturisit, în exclusivitate, că ar face orice să reînnoade idila cu mama fiicei sale.

„Fac orice, o iubesc atât de mult. Și o voi iubi toată viața. Vreau să ne propovăduim iubirea prin căsătorie. Îmi pare rău că ne-am răcit în perioada aceea și ne-am despărțit. Nu trebuia să se întâmple asta, dar se vor remedia lucrurile. Copilul trebuie să crească cu ambii părinți.

Eu am tot cerut-o de-a lungul anilor, dar ea nu pune preț pe asta. Eu mă port frumos și cu ea, și cu fata. Nu mai fac nimic din ce am făcut în trecut. Nu am o altă relație. Iar dat fiind comportamentul meu, lucrurile ar trebui să se întâmple așa cum îmi doresc”, a spus acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Mi-a adus flori? Mi-a făcut vreo surpriză?”

Total surprinsă de declarația lui Alex Dobrescu, actrița ne-a spus care e de fapt motivul pentru care nu a reînnodat idila cu tatăl fiicei sale. Cum a ratat Alex Dobrescu împăcarea? I-o spune în față, chiar mama fiicei lui:

„Dacă m-ar fi iubit atât de mult, ar fi făcut ceva, un gest frumos, să se simtă, să se vadă. Mi-a adus flori? Mi-a făcut vreo surpriză? A făcut ceva? Nimic… E simplu și convenabil doar să spună”.

„Trecem peste și ne revenim”

Altfel, Cristina Cioran a adăugat că cel mai indicat ar fi ca fiecare să-și vadă în continuare de viața lui:

„Asta e, nu mai contează, să ne vedem în continuare de viață. Trecem peste și ne revenim!”

La aproape opt luni de când s-a despărțit de tatăl fiicei sale, actrița este în continuare singură. La fel ca și fostul său iubit. Chiar dacă niciunul nu are vreo obligație în prezent, iar Alex Dobrescu, încearcă să o recucerească, vedeta TV preferă acest statut. Mai mult, ea exclude să-și facă o relație serioasă în viitorul apropiat.

Ce s-a întâmplat cu magazinele pe care le aveau

Cristina este preocupată, în prezent, de activitatea sa profesională. Foarte pasionată de gătit, Cristina Cioran și-a lansat propria emisiune online de cooking, pe care intenționează să o crească frumos, iar apoi să o propună televiziunilor.

Cât despre cele două magazine pe care Cristina și Alex le-au avut împreună, acestea nu mai funcționează decât online.

„Brandul e în continuare al nostru, iar pe viitor vom pregăti o surpriză”, ne-a spus Alex Dobrescu.

