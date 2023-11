Traumele Cristinei Cioran! Vedea și-a deschis sufletul și a vorbit despre suferința care i-a marcat copilăria: „N-am s-o uit în viața mea și nici nu am să o iert”

Cristina Cioran este acum mămică, iar fiica ei a devenit centrul universului. Vedeta este o mamă dedicată și implicată și își dorește tot ce e mai bun pentru fetița sa. Acesta vrea că micuța să aibă parte de o educație bună, așa că a mărturisit că atunci când o să vină vremea o să aleagă atent instituția de învățământ la care o va duce. Vedeta nu își dorește ca fiica ei să aibă aceeași soartă ca ea. Recent, aceasta a mărturisit că una dintre cele mai mari traume din viața ei a căpătat-o pe băncile școlii. Ce a pățit Cristina Cioran?

Recent, Cristina Cioran și-a deschis sufletul și a mărturisit că pe vreme când era elevă nu a avut o viață prea ușoară. Vedeta a întâlnit profesori extraordinari care au ajutat-o și i-au dat aripi, însă a avut parte și de învățători care considerau că educația se face numai cu bătaia. Astfel, nu de puține ori, vedeta a fost lovită la școală, fapt ce a lăsat-o cu traume serioase.

„N-am s-o uit în viața mea”

În cadrul unui interviu recent, Cristina Cioran a mărturisit că a rămas și acum cu traume fizice și psihice de pe vremea copilăriei, când a dat peste niște profesori și învățători care considerau că învățământul nu se face cu vorba bună, ci numai cu bătaia. Vedeta a recunoscut că adesea a fost agresată de cadrele didactice, iar acele momente i-au rămas adânc întipărite în minte.

A fost nevoie de mult timp să treacă peste traumele așezate încă din copilărie, așa că acum Cristina Cioran încearcă să fie câte se poate de atentă în ceea ce o privește pe fiica sa. Vrea să îi ofere tot ce este mai bun și să o ferească de oameni precum profesorii pe care ea i-a avut.

„Pot să spun doar atât: doamna mea învățătoare, din nefericire, avea un băț verde din plastic, iar pălmuțele astea, dacă ți se par foarte muncite, să știi că sunt foarte lovite. Din copilăria mea. Primeam la pălmuță foarte rău. Nu aș merge pe educația asta.

Am avut o profă de mate. N-am s-o uit în viața mea și nici nu am să o iert. Avea un inel pe care îl întorcea și bang. Dădea și în fete. Și mai dădea și pe invers, un dos de palmă. Măi nene. Era groaznic. Mai aveam un profesor care trăgea de perciuni. Mai aveam un alt profesor care arunca cu mănunchiul de chei. Deci nu cred în educația făcută cu bătaia. Pot să-ți mai zic de un profesor? Mai aveam un prof de mate. Dacă voiai 8 trebuia să fii în picioare când intra el în clasă și te ținea în fața clasei. Trei ore. Dar aveai 8. Am apelat și eu la strategia asta de vreo două ori

Nu cred în altoirea copiilor, nu cred în spanking (nr. pălmuiri) decât în alte condiții (râde), deci nu cred în agresiune fizică. Îmi aduc aminte de o profesoară de limba română, pe care am iubit-o, am adorat-o, am respectat-o, niciodată nici măcar nu a ridicat tonul”, a declarat Cristina Cioran, potrivit ego.ro.

