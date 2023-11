Adevărul despre relația lui Sore cu Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache. Artista a vorbit, în premieră, despre ce i-a legat

După ce Răzvan Miheț și Oana Matache au plecat pe drumuri separate, s-a zvonit că bărbatul și-ar fi găsit alinarea în brațele artistei Sore. Însă, care să fie, de fapt, adevărul? Cântăreața a vorbit în premieră despre ce i-a legat.

Răzvan Miheț și Oana Matache au ales să se separe anul acesta. Apoi, după ce sora Deliei și tatăl copiilor ei au plecat pe drumuri diferite, bărbatul a fost zărit în prezența unei artiste apreciate de la noi, și anume Sore. La momentul acela, s-a zvonit că ar fi format un cuplu. Adevărul, însă, l-a rostit însăși artista, la câteva luni distanță. Tot în perioada respectivă, Sore și Răzvan Miheț au fost văzuți împreună la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Vezi AICI detaliile oferite de CANCAN.RO.

La câteva luni distanță, Sore a explicat ce a legat-o, de fapt, de Răzvan Miheț. În cadrul unui interviu, cântăreața a mărturisit că a ieșit de câteva ori în oraș, alături de fostul parteneri al Oanei Matache.

De altfel, în cadrul podcastului susținut de artistul Jorge, Sore a făcut o serie de dezvăluiri legate propria persoană. Artista a devenit mai conștientă de totul din jurul ei. De altfel, experiența de a fi mamă a transformat-o pe cântăreață.

„Am devenit mult mai conștientă de absolut tot ce mă înconjoară. Mi-am dedicat mult timp și răbdare în a mă cunoaște, a vedea cum am fost înainte de a intra în relația în care am fost. Aveam 23 de ani și cum m-au transformat relația, rolul de mamă, cum mi s-a dezvoltat cariera din punctul A în punctul B. Am avut un soi de paralelă între mine cea de atunci și cea de acum, revenind la singurătate, ca să spun așa. Sunt foarte mândră de evoluția mea. Dar m-am apropiat mai mult de ceea ce îmi doresc, de ceea ce îmi e teamă, m-am apropiat de frici, să înțeleg de unde vin”, a povestit Sore, în podcastul „Vorba lu’ Jorge”.