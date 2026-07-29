Cristina Cioran, studentă la 49 de ani! Ce facultate a ales prezentatoarea TV: ”Am intrat la buget!”

Cristina Cioran traversează o perioadă plină de schimbări și motive de satisfacție. La doar câteva zile după ce a împlinit 49 de ani, prezentatoarea TV a bifat o nouă reușită importantă în plan profesional și personal. Vedeta a fost admisă la studii de masterat și va reveni în băncile facultății, după ce a ales să își continue pregătirea academică.

Aniversarea din 24 iulie a venit astfel cu un cadou special pentru Cristina Cioran, care a reușit să intre la buget la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde va urma programul de master în Managementul Sectorului Public. Decizia marchează un nou capitol în viața vedetei, care demonstrează că dezvoltarea profesională poate continua indiferent de vârstă sau de provocările întâlnite de-a lungul timpului.

Cristina Cioran revine în băncile facultății

După ani în care a fost cunoscută în special pentru activitatea din televiziune și pentru proiectele sale din media, Cristina Cioran a ales să investească din nou în educație. Admiterea la master reprezintă pentru ea o oportunitate de a acumula noi cunoștințe și de a se perfecționa într-un domeniu diferit de cel în care și-a construit cariera.

Programul de master în Managementul Sectorului Public este unul dintre cele mai căutate din cadrul SNSPA, iar faptul că vedeta a fost admisă la buget transformă această reușită într-o satisfacție și mai mare. Alegerea unei astfel de specializări arată interesul pentru zona administrației și managementului instituțional, un domeniu care presupune pregătire teoretică și practică.

„Sunt studentă! “România here I come!”. Am intrat la buget, la SNSPA, la Master în Managementul Sectorului Public! România, pregătește-te!”, a declarat Cristina Cioran, pentru Click!

Ziua de naștere din acest an a avut o semnificație aparte pentru vedetă. În locul unei petreceri fastuoase, Cristina Cioran a preferat să petreacă timpul în compania celor mai apropiați oameni din viața sa.

Alături de mama sa și de cei doi copii, vedeta a marcat împlinirea celor 49 de ani într-un cadru restrâns, completat de prezența câtorva prieteni apropiați. Pentru prezentatoare, familia rămâne cea mai importantă prioritate, iar aniversările reprezintă mai degrabă momente de recunoștință decât ocazii pentru evenimente spectaculoase.

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