Motivul real pentru care Cristina Cioran l-a iertat pe Alex Dobrescu: “Acum câțiva ani nu aș fi acceptat niciodată”

Actrița Cristina Cioran a aniversat recent 1 an de când a devenit mamă pentru a doua oară. Fiul ei Max, născut în mijlocul unor probleme majore ale părinților, i-a adus actriței o putere nemărginită și o bucurie cum nu-și putea imagina. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta vorbește deschis despre provocările de zi cu zi, despre cum se descurcă singură cu cei doi copii, dar și despre relația actuală cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, care în acest moment se află în spatele gratiilor.

Max, băiețelul Cristinei Cioran, a împlinit recent un an, iar actrița spune că primul an cu doi copii mici a fost o experiență intensă, dar plină de bucurii. Între grădiniță, filmări, responsabilități și nopți nedormite, vedeta încearcă să își organizeze timpul cât mai bine și să fie prezentă în viața copiilor săi. În același timp, Cristina Cioran vorbește fără ocolișuri despre relația cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, și despre lecțiile pe care le-a învățat după toate experiențele prin care a trecut în ultimii ani.

Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost reținut și ulterior arestat preventiv în martie 2025 într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. În septembrie 2025, Tribunalul București l-a condamnat la patru ani de închisoare cu executare, însă sentința nu este definitivă, dosarul aflându-se în prezent în faza de apel.

Cristina Cioran: „N-am mai dormit o noapte întreagă de cinci ani”

Max a împlinit un an, iar aniversarea a fost marcată printr-o petrecere restrânsă, organizată într-un loc de joacă pentru copii, alături de familie și apropiați. Actrița spune însă că viața cu doi copii mici vine și cu provocări serioase, iar lipsa somnului este una dintre ele. Vedeta recunoaște că nopțile nedormite au devenit parte din rutina ei și spune că nu își amintește când a avut ultima dată o noapte întreagă de odihnă.

CANCAN.RO: Max tău a împlinit recent un an. Cum ați marcat momentul și cum a fost pentru tine primul an cu doi copii mici?

Cristina Cioran: I-am făcut o mică petrecere la un loc de joacă pentru copii, pentru că am vrut să o ocupăm și pe cea mare. La locul de joacă, adică la mica petrecere, a venit mama mea, nașa lui Max, împreună cu nepoțeii ei și cu fiul ei, ca să putem marca, într-un cerc restrâns, aniversarea de un anișor.

CANCAN.RO: Cum arată o zi obișnuită pentru tine acum, cu doi copii acasă, cu program diferit. Cum faci față nevoilor lor, dar și nevoilor tale?

Cristina Cioran: Sunt foarte ocupată, de dimineață până seara. Nici nu stau aproape deloc. De dimineață duc fetița la grădiniță, după care ori mă duc la filmări, ori plec la București, ori mă ocup de cel mic. Adică ori mă duc la tratamente faciale. Fac niște tratamente acum de stimulare de colagen, de regenerare celulară.

După care îmi văd de treabă, mai lucrez la computer. După care mă duc eu fata de la grădiniță și continui programul de după-amiază cu copiii. Ori stăm afară, ori mergem pe plajă, ori mă ocup de cel mic. Depinde. Și apoi ne culcăm și a trecut încă o zi.

CANCAN.RO: Care sunt cele mai mari provocări pentru tine în această perioadă? Nopțile nedormite, organizarea timpului sau altceva?

Cristina Cioran: Să știi că somnul este o problemuță. N-am mai dormit de cinci ani. Și e ciudățel.

Mi-e dor să dorm. Casc într-una, mi-e somn. Dar, na, trece. Deci o provocare este, într-adevăr, faptul că nu dorm o noapte întreagă. Chiar dacă nu dorm acasă sau așa, tot mă trezesc. Deci o noapte de somn intens, de la nouă seara până dimineața, n-am mai avut de foarte mult timp. Timpul mi-l organizez foarte bine. Nu am absolut nicio altă problemă.

CANCAN.RO: Alex urmează să revină acasă la un moment dat. Te-ai gândit vreodată la posibilitatea unei împăcări romantice sau, în momentul acesta, vezi relația voastră doar în zona de co-parenting?

Cristina Cioran: În legătură cu venirea lui, e important să-și reia relația cu fata și să-și creeze o relație cu băiețelul. Astea sunt prioritățile acum și, da, vom fi în zona de co-parenting. Romantic, în primul rând, că nu mai am gânduri de-astea romantice de ceva vreme. Așadar, nu văd cum ar putea el să reaprindă povestea asta. S-au întâmplat prea multe.

„În momentul în care am aflat de existența lui Max, am iertat absolut tot”

CANCAN.RO: După toate experiențele prin care ai trecut în ultimii ani, ce ai învățat despre limite, iertare și despre felul în care trebuie să funcționeze o relație între doi oameni care au și copii împreună?

Cristina Cioran: E foarte bună întrebarea ta, pentru că acum câțiva ani nu aș fi acceptat niciodată anumite lucruri, nu aș fi înțeles, nu înțelegeam. Nu aș fi luat acum câțiva ani anumite decizii pe care le iau acum, cu experiența de acum și în situația de acum. Nu mai am cum să am ranchiună și nu mai am cum să am sentimente negative față de o persoană care mi-a dat ce mi-am dorit eu cel mai mult pe lume.

Adică lucrurile la mine acum sunt foarte clare în această zonă și o spun cu toată responsabilitatea, pentru că asta simt cu adevărat. Eu am mai declarat faptul că, în momentul în care am aflat de existența lui Max, în burtica mea, am iertat absolut tot. Nu definitiv, pentru că și eu sunt plină de reproșuri și de frustrare, că doar sunt femeie, dar am iertat. Și nu mă feresc să o spun cu voce tare: am iertat.

O relație între doi oameni care au doi copii împreună trebuie să decurgă civilizat, este imperios necesar. Știu că este foarte greu pentru mulți dintre noi, dar trebuie măcar încercat. Măcar încercat o dată, de două, de nouă ori, cât se poate, pentru copii. Copiii au dreptul la ambii părinți, indiferent de relația pe care o au părinții. Copiii trebuie să aibă dreptul de a-și vedea părinții, de a fi împreună cu părinții. Este necesară o relație sănătoasă, cu prezență. Este necesară și normală.

„Încerc să nu mă transform într-o cotoroanță”

CANCAN.RO: Ai trecut prin multe transformări – ca femeie, ca mamă, dar și fizic, prin sarcină și naștere. Cum vezi astăzi feminitatea, comparativ cu felul în care o percepeai la 20 de ani?

Cristina Cioran: Aici e o chestiune pe care o înțeleg doar femeile care sunt în poziția mea. Dacă la 20 de ani nu prea înțelegeai cum e cu feminitatea, acum, la 40 și ceva de ani, o înțelegi la fix. Și da, feminitatea se dezvoltă, ea nu se inhibă. Adică, chiar dacă sunt acasă și mamă și tată, feminitatea este acolo și, slavă Domnului, mă folosesc și eu de ea cât pot. La 20 de ani eram mai băiețoasă decât sunt acum la 48. Deci, da, văd feminitatea într-un fel diferit și mă simt mult mai feminină și știu exact ce vreau, din punct de vedere senzual.

Nici nu mă feresc de cuvinte, adică vorbesc liber de toate lucrurile astea. Chiar dacă transformările fizice, emoționale, psihologice sunt evidente, încerc să nu mă transform într-o cotoroanță și să pot rămâne veselă, pe alocuri inconștientă, naivă, în același timp feminină, serioasă, sigură pe mine și așa mai departe. Adică încerc să bifez cât mai multe din evantaiul de caracteristici ale unei femei.

CANCAN.RO: Există lucruri pe care astăzi le consideri esențiale pentru o femeie – lucruri pe care poate la 20 de ani nu le vedeai sau nu le înțelegeai la fel?

Cristina Cioran: Eram eram ușor mai inconștientă în ceea ce privește cheltuirea banilor. Acum sunt mai cumpătată, pentru că am înțeles mult mai multe lucruri. De exemplu, de când am și al doilea copil, eu nu mai cumpăr lucruri de brand.

Recunosc că nu-mi place fast fashion, dar nu zic nu unui deal bun. Pe de altă parte, încerc să păstrez și să valorific piesele vestimentare și obiectele pe care eu le am. Nu sunt genul care să arunce haine sau încălțări, sau accesorii. Eventual le dau mai departe.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului ai avut roluri foarte diferite, unele curajoase, provocatoare. Simți că faptul că ești mamă te face să privești altfel arta, filmul sau proiectele în care alegi să te implici? Ai devenit mai selectivă cu proiectele după ce ai devenit mamă? Există lucruri pe care acum nu le-ai mai face sau, dimpotrivă, pe care le-ai aborda cu mai mult curaj?

Cristina Cioran: Da. Da, da, și da, și da. N-am privit niciodată arta, cultura, patrimoniul, filmul, proiectele cu superficialitate. Dar recunosc că am devenit mai selectivă în proiectele în care mă implic, pentru că am nevoie de timp, de mult mai mult timp cu copiii mei, cu familia mea, cu mama. Și da, am devenit mai selectivă.

E adevărat că nu mă comport diferit, în discuții sau în negocieri, doar că sunt mai atentă un pic și încerc să profit cât mai mult de timpul pe care îl am cu copiii mei, timpul meu liber, care trebuie valorificat și pentru mine, ca femeie. Deci încerc să mențin un echilibru.

Există lucruri pe care nu le-aș mai face. Am fost o workaholică, știu, am responsabilitatea cuvintelor pe care le spun, deci știu ce spun. Am fost o workaholică, nu aș mai fi niciodată. Și poate că aici ai dreptate, întrebarea fiind foarte bună. Poate că aș fi abordat cu mai mult curaj anumite roluri sau anumite proiecte pe care le-am avut.

Lecțiile pe care vrea să le transmită copiilor ei

CANCAN.RO: Ce ai vrea ca fiica ta să învețe de la tine despre ce înseamnă să fii femeie?

Cristina Cioran: Fiica mea aș vrea să fie curajoasă și să o țină curajul. Aș vrea să fie sigură pe ea, empatică și bună. Bună la suflet. Un om bun, așa îmi cresc copiii: să fie oameni buni. Iar ca viitoare femeie, mi-aș dori pentru ea să fie pretențioasă.

Ce înseamnă să fii femeie va înțelege și va învăța la momentul potrivit. Sper ca eu să-i pot da un exemplu bun. Sper, pentru că sunt sigură că greșelile mele multiple, greșeli „cu ghilimele”, sau stângăciile mele vor fi observate de ea. Sper din suflet să aibă curajul și inteligența să ia ce-i mai bun din viața asta. Să nu fugă de întâmplări extraordinare care pot veni în viața ei.

CANCAN.RO: Dar pentru Max, ce ai vrea să învețe de la tine despre felul în care un bărbat ar trebui să privească și să respecte femeile?

Cristina Cioran: Max sper să învețe să fie bun și generos și săritor. Să fie un bărbățel atotștiutor, indispensabil, să devină greu de înlocuit. Cam asta mi-aș dori.

CANCAN.RO: Când te uiți la copiii tăi, ce speri cel mai mult pentru ei ca oameni?

Cristina Cioran: Sper să aibă șansa să trăiască în pace. Sper să aibă șansa să vadă lumea asta frumoasă și să aibă o lume pe care să o vadă. Sper să fie buni și veseli, să zâmbească, să realizeze cât mai curând că nimic nu este pentru totdeauna. Și că, deși sunt și lucruri imposibile de atins și de făcut, să aibă curaj să meargă cât mai departe. Nu sunt genul de mamă care spune că nimic nu este imposibil, dar sunt genul de mamă care speră ca copilașii ei să atingă cât mai multe puncte, să fie curajoși să și greșească, ca să afle cât mai multe, să fie curioși și să-și dorească să fie șmecheri, să fie deștepți și buni. Cam asta, că mă emoționez.

