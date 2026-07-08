Dieta lui Sore. Cum a reușit să slăbească 30 de kilograme în 9 luni

Sore a trecut printr-o transformare fizică importantă după sarcină, perioadă în care a acumulat 28 de kilograme. Artista spune că a reușit să slăbească 30 de kilograme în total, într-un interval de nouă luni, considerând rezultatul o victorie personală. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Ea afirmă că nu a resimțit comentariile răutăcioase din jur:

„Am slăbit kilogramele din timpul sarcinii și un pic mai mult de atât în decursul a 9 luni, eu am considerat-o o victorie, nicidecum altfel, iar dacă au fost comentarii răutăcioase în acea perioadă, pe cuvânt dacă le-am auzit”.

Sore recunoaște că în timpul sarcinii a avut pofte:

„Mi-au plăcut burgerii foarte mult pe parcursul celor 9 luni de sarcină.”.

Procesul de slăbire a fost unul echilibrat:

„Am slăbit ușor, mâncând puțin, făcând sport și proceduri corporale.”

Sore, transformare totală

Artista vorbește și despre presiunea socială resimțită de unele femei în perioada postnatală, însă spune că în cazul ei motivația a fost strict personală:

„Presiunea socială eu nu am simțit-o, a fost dorința mea să revin la forma inițială și, dacă se putea, chiar mai bine, lucru pe care l-am obținut, pentru că a contat să mă simt eu bine în pielea mea.”

Sore recunoaște că a avut temeri înainte de naștere: „şi eu mă întrebam: «oare cât o să mă îngraș în astea 9 luni?, oare o să slăbesc la loc?»”, însă consideră că voința a fost decisivă: „mi-am demonstrat singură că, dacă vrei ceva, reușești.”

Artista oferă și un sfat autoironic:

„Fetelor, nu mâncați burgeri, paste și tort de ciocolată la 10 seara, astfel nu vă veți îngrășa în timpul sarcinii.”.

Totuși, spune că revenirea la forma inițială este posibilă dacă există consecvență:

„Când vreți să reveniți la forma inițială, să vă țineți de treabă, se poate!”

Cum a slăbit 30 de kilograme în 9 luni

Sore explică și modul în care a ajuns să adopte un regim alimentar apropiat de vegetarianism. Artista spune că nu simte atracție față de carne:

„Nu simt o atracție față de carne, în mod deosebit, de aceea mi-a fost ușor. Dacă îmi e poftă să gust, gust, însă trec săptămâni întregi fără să mănânc carne și îmi e foarte bine așa.”

Ea menționează că a citit articole despre influența consumului de carne asupra pielii:

„Am tot citit și articole care spun cât influențează carnea aspectul pielii și pentru că mă știu posesoarea unui ten sensibil cu tendințe acneice, pe care m-am luptat mult timp să-l aduc într-o formă bună, îți dai seama că încerc să văd dacă funcționează. Și, în cazul meu, e varianta câștigătoare.”

Sore spune că mănâncă dulciuri, dar cu moderație, și urmează de câțiva ani un program de intermittent fasting:

„De la ultima masă din seară până la prima de a doua zi trec 16 ore”.

În privința alimentației zilnice, artista recunoaște că este pasionată de paste:

„Sunt în continuare foarte mare fan paste, de altfel, este și felul de mâncare pe care știu să îl prepar în toate formele.”. Consumă frecvent pește, în special doradă și somon, iar dintre legume preferă spanacul, sparanghelul, ardeiul și vânăta. Sore spune că își echilibrează meniul în funcție de excesele din ziua precedentă: „dacă astăzi mănânc paste și tort de ciocolată, mâine o să mănânc o vânătă coaptă cu iaurt și cu ardei copt, brânză halloumi și fără dulce. Încerc să țin o balanță, cât pot (sunt pofticioasă, recunosc).”

Întrebată dacă s-a confruntat cu depresie sau atacuri de panică, artista afirmă că nu a trecut prin astfel de episoade:

„Din fericire, nu. Sunt o persoană optimistă și m-au ocolit stările de acest gen.”

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