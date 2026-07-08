Ce mai face Simona Amânar, campioana olimpică ce a dat numele uneia dintre cele mai dificile sărituri din gimnastică. Viața pe care o duce astăzi

Simona Amânar este și azi una dintre cele mai mari gimnaste din istoria României, însă după retragerea din sportul de performanță a ales o viață dedicată educației, familiei și promovării mișcării în rândul copiilor. Fosta campioană olimpică este prezentă în proiecte sportive și educaționale, iar de curând a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Olimpice.

A sărbătorit Ziua Olimpică alături de sute de copii

Recent, Simona Amânar a participat la Crosul Olimpic de la Șirnea, eveniment organizat cu prilejul Zilei Olimpice, unde peste 500 de copii au alergat pe traseele din jurul localității, iar alți 20 de sportivi au luat parte la velomaratonul Brașov-Șirnea.

Fosta campioană a împărtășit momentul și pe rețelele de socializare, subliniind importanța valorilor olimpice.

„Crosul Olimpic Șirnea 2026 – Bucurie și tradiție, celebrare ÎMPREUNĂ de Ziua Olimpică, de 44 de ani! S-au bucurat cu aceeași intensitate atât cei peste 500 de copii care au alergat pe traseul de pe dealurile din jurul comunității, cât și cei 20 de cicliști care au participat la velomaratonul Brașov – Șirnea. Mișcarea olimpică ne amintește că adevărata performanță se construiește prin muncă, disciplină, respect și solidaritate. MAI REPEDE, MAI SUS, MAI PUTERNICI – ÎMPREUNĂ.”

Merge în școli și îi încurajează pe copii să facă sport

Simona Amânar este implicată constant în proiecte dedicate copiilor și promovează un stil de viață activ alături de alte mari nume ale gimnasticii românești.

Recent, a participat la Caravana BeActive Edenia, unde s-a întâlnit cu sute de copii din județul Timiș.

„Astăzi, la Iohanesfeld, copiii din Iohanesfeld, Otelec și Foeni au trăit o zi specială alături de Caravana BeActive Edenia. Activitățile sportive, jocurile și întâlnirea cu mari campioni ai sportului românesc au transformat evenimentul într-o experiență de neuitat. Mă bucur de fiecare dată când văd atât de mulți copii activi, plini de energie și entuziasm, descoperind bucuria sportului și a mișcării. Mulțumesc Lavinia Miloșovici și Andreea Ulmeanu-Obrejan.”

De altfel, fosta campioană spune că merge frecvent în școli pentru a le vorbi elevilor despre importanța sportului și despre modelele autentice.

„Merg mereu la multe acțiuni în școli, stau de vorbă cu elevii și cu studenții despre ceea ce reprezintă sportul românesc. Trăim vremuri dificile, iar modelele reprezentate de sportivi care au avut succes prin muncă reală trebuie scoase în față și urmate”, declara aceasta în cadrul proiectului „Anul Nadia”.

Locuiește la Timișoara și a rămas aproape de gimnastică

Astăzi, Simona Amânar locuiește la Timișoara alături de soțul său, Cosmin Tabără, și de cei trei copii ai lor.

După retragerea din activitatea competițională, a urmat o carieră universitară la Universitatea de Vest din Timișoara, a fost vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică, membră în Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și director al Academiei Olimpice Române.

De asemenea, este arbitru internațional de gimnastică și continuă să fie implicată în dezvoltarea acestui sport.

Săritura „Amânar” rămâne un reper în gimnastica mondială

Simona Amânar este una dintre puținele sportive din lume al căror nume a rămas pentru totdeauna în codul internațional al gimnasticii.

Săritura „Amânar”, executată pentru prima dată la Jocurile Olimpice de la Sydney din anul 2000, presupune o rotație de 900 de grade și este considerată una dintre cele mai dificile probe la sărituri.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sport, până în prezent doar 15 gimnaste din întreaga lume au reușit să execute corect acest element.

Nadia Comăneci a fost modelul care i-a schimbat viața

În cadrul proiectului „Anul Nadia”, Simona Amânar a vorbit despre influența pe care Nadia Comăneci a avut-o asupra întregii sale generații.

„Mama își dorea foarte mult să ajung ca Nadia. După ce am crescut și am început să obțin rezultate, imaginea ei a reprezentat pentru mine un model de urmat. Mă bucur mult că sunt contemporană cu ea și că fac parte din elita gimnasticii românești alături de Nadia.”

Fosta campioană consideră că marile valori ale sportului românesc trebuie promovate în continuare, pentru că pot inspira noile generații.

O familie construită în timp

Dincolo de performanțele sportive, Simona Amânar vorbește cu aceeași emoție despre familia sa.

Ea și Cosmin Tabără s-au cunoscut la nunta fostei gimnaste Lavinia Miloșovici. Nu a fost dragoste la prima vedere, însă relația lor s-a construit în timp.

„Bunul-simț, respectul și încrederea ne-au apropiat și am ajuns să construim această familie. Avem trei copii minunați. Ne-am susținut unul pe altul și am avut grijă de copii. Am fost și suntem doi oameni serioși, cu plusurile și minusurile pe care ni le apreciem și ni le acceptăm.”

Astăzi, deși nu mai urcă pe podiumurile olimpice, Simona Amânar continuă să inspire prin implicarea sa în educația copiilor și în promovarea sportului, demonstrând că performanța nu se încheie odată cu retragerea din competiții.

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