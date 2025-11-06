Cum l-au scuzat organizatorii pe Jador, după ce a stricat o nuntă în Olanda. Artistului nu i-a păsat și a publicat un răspuns bizar!

Recent, Jador a fost implicat într-un scandal monstru. Invitat să cânte în Olanda, la o petrecere privată, manelistul a părăsit scena mai devreme de ora stabilită în program. Reprezentanții localului au oferit o primă reacție, au încercat să-l scoată ”basma curată”, însă manelistul le-a dat peste nas.

Invitat să cânte la un eveniment din Olanda, Jador a fost deranjat în timpul spectacolului de gestul inadecvat al unui petrecăreț, care l-ar fi rugat să îi cânte o piesă specială. Manelistul ar fi primit amenințări și jigniri, motiv pentru care a lăsat microfonul și a părăsit locația mai devreme decât ar fi trebuit. Atmosfera din restaurant s-a schimbat rapid, situația provocând revolta celor prezenți – vezi AICI mesajul lui Jador.

Jador, răspuns bizar pentru cei care l-au cupărat

La scurt timp ce Jador și-a justificat ”dispariția” de pe scenă (vezi AICI), organizatorii evenimentului au oferit și ei o primă reacție publică. În speranța că vor lămuri situația, au explicat ce s-a întâmplat și cum a degenerat totul.

”Dragilor, vrem să lămurim puțin situația de sâmbătă seara! A fost o petrecere de neuitat, cu aproape 500 de persoane și o atmosferă incredibilă. Invitatul special, Jador, a susținut un show pe cinste. Primul program a fost incendiar, apoi, după o pauză, a revenit pe scenă. Din păcate, în timpul celui de-al doilea program a apărut un mic incident – cineva din public a vrut să îi cânte o piesă, s-au făcut niște semne, iar artistul a considerat că e mai bine să oprească momentul care mai trebuia să dureze încă 30 de minute, probabil simțindu-se în nesiguranță. Ne cerem scuze pentru situație și promitem că, data viitoare, va fi totul perfect”, au spus reprezentanții localului din Olanda, unde a cântat Jador.

După mesajul postat de reprezentanții localului din Olanda, utilizatorii au reacționat și l-au taxat încă o dată pe manelist. Se pare că nu este prima dată când merge la evenimente și își încheie programul mai devreme de ora stabilită. Două persoane care susțin că au fost la evenimentul cu pricina au decis să îți spună partea lor de adevăr, în secțiunea de comentarii de pe TikTok.

”Am fost acolo la eveniment, ideea este că a luat sume frumoase pe dedicații la persoane din public, după aia oamenii au cerut să se facă o anumită melodie, dedicație, și el zicea că face sau că mai târziu, găsea pretexte după ce lua banii și continua să cânte fără să mai facă cerințele oamenilor care au cheltuit. În timp ce cânta, cineva i-a readus aminte să-i facă melodia pentru care a plătit, si s-a ofensat și a părăsit programul, zicând că e amenințat când de fapt nu era adevărat. Oricum era ceva vorbit pentru că fix la câteva secunde după ce a fugit se strângeau mesele în timpul acestei acțiuni! Deci nu ai cum să strângi mesele la aproximativ 30 de secunde după ce artistul fuge de pe șcenă pentru că nu a vrut sa facă piesele cerute, la fel si mie, eu i-am dat bani să-mi facă o piesă, mi-a spus “ ți-o face fratele tau “ si s-a facut uitat ! La 1 minut după a luat pauză fix când i-am cerut să-mi facă. Cu toate că a si întârziat, mai mult a vorbit de cât să cânte, a mai si fugit”, spune un utilizator. ”Exact, susțin 100% ce spui, am fost acolo, el a vrut să plece și doar a găsit un pretext, nu a așteptat să se ia măsuri sau să dea un avertisment sau orice altceva. Cât despre vorbit, cred că doar strângeau deoarece au plecat foarte multe persoane, dar omul ăsta a luat onorariu precum Leo de la Roșiori și mulți alți, și el a cântat „Mare e lumea” 10 minute, și apoi câteva secvențe și gata”, a mai spus un alt utilizator.

Ei bine, în tot acest timp, Jador își vede de ale lui și, în loc să își spună și partea lui de adevăr cu surle și trâmbițe, manelistul și-a făcut dreptate în propriul lui stil. Pe o rețea de socializare, după ce organizatorii l-au scuzat, el a încărcat o fotografie cu diploma de licență. Poate fi o ocazie prin care le-a dat de înțeles oamenilor (în special celui care l-a supărat în noaptea respectivă) că nu este fraierul nimănui și că nu acceptă anumite derapaje sau situații jignitoare la concertele sau evenimentele la care este invitat să cânte.

