Jador și-a anulat concertul din Olanda, după ce a fost linșat: ”Amenințări, jigniri și...”

Artistul român Jador a fost nevoit să anuleze concertul său programat în Olanda, după ce atmosfera evenimentului a devenit tensionată din cauza comportamentului inadecvat al unor participanți. Evenimentul, care trebuia să aducă bucurie și distracție pentru fanii săi, s-a confruntat cu situații problematice ce au împiedicat desfășurarea normală a show-ului.

Incidentul a implicat amenințări și comportamente jignitoare, atât la adresa artistului, cât și a altor interpreți prezenți la eveniment. Această situație a creat un mediu nesigur și tensionat, determinând echipa lui Jador să ia decizia dificilă de a opri concertul. Siguranța participanților și respectul pentru artiști au fost considerate priorități absolute, fapt care a condus la anularea spectacolelor planificate.

Jador și-a anulat concertul din Olanda

Jador anulează concertul din Olanda după incidente neplăcute. Evenimentul, așteptat cu entuziasm de comunitatea de fani români din Olanda, urma să fie o seară dedicată muzicii și bunei dispoziții.

Din păcate, evenimentele neplăcute au afectat atât atmosfera, cât și organizarea show-ului. În astfel de condiții, echipa de producție a considerat că singura soluție responsabilă este întreruperea concertului, pentru a evita escaladarea incidentelor și posibilele riscuri pentru participanți.

„Mesaj pentru oamenii din Olanda:

Am venit acolo cu mare drag, pentru voi, pentru muzică şi pentru atmosferă frumoasă. Din păcate, au fost și oameni care au ales să strice totul – prin amenințări, jigniri şi un comportament lipsit de respect, atât faţă de mine, cât şi faţă de alți artişti.

Într-un astfel de context, am decis să opresc totul. Eu nu pot şi nu vreau să cânt într-un mediu tensionat.

Noi venim cu sufletul deschis, călătorim ore întregi ca să aducem bucurie, nu ca să fim trataţi urât.

Îmi pare sincer rău pentru cei care au venit cu inimă bună şi voiau doar să se

distreze – voi știți că

pentru voi rămân mereu cu drag.

Dar respectul și siguranța

sunt mai importante decât orice concert.”, a transmis Jador.

CITEȘTE ȘI: DeSanto își joacă ultima carte! Ce ”armă” folosește pentru a recupera 200.000 de euro de la Jador

NU RATA: DeSanto scuipă venin! ”Jador minte și se dă amarât. Toată lumea știe că are penthouse de 500.000 de euro!” I-a spart sau nu roțile de la mașina de 200.000 de euro?! ”Să îți spun care a fost faza…”