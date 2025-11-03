Acasă » Știri » Jador și-a anulat concertul din Olanda, după ce a fost linșat: ”Amenințări, jigniri și…”

Jador și-a anulat concertul din Olanda, după ce a fost linșat: ”Amenințări, jigniri și…”

De: Anca Chihaie 03/11/2025 | 14:08
Jador și-a anulat concertul din Olanda, după ce a fost linșat: ”Amenințări, jigniri și...”
Jador/Foto: Instagram

Artistul român Jador a fost nevoit să anuleze concertul său programat în Olanda, după ce atmosfera evenimentului a devenit tensionată din cauza comportamentului inadecvat al unor participanți. Evenimentul, care trebuia să aducă bucurie și distracție pentru fanii săi, s-a confruntat cu situații problematice ce au împiedicat desfășurarea normală a show-ului.

Incidentul a implicat amenințări și comportamente jignitoare, atât la adresa artistului, cât și a altor interpreți prezenți la eveniment. Această situație a creat un mediu nesigur și tensionat, determinând echipa lui Jador să ia decizia dificilă de a opri concertul. Siguranța participanților și respectul pentru artiști au fost considerate priorități absolute, fapt care a condus la anularea spectacolelor planificate.

Jador și-a anulat concertul din Olanda

Jador anulează concertul din Olanda după incidente neplăcute. Evenimentul, așteptat cu entuziasm de comunitatea de fani români din Olanda, urma să fie o seară dedicată muzicii și bunei dispoziții.

Din păcate, evenimentele neplăcute au afectat atât atmosfera, cât și organizarea show-ului.  În astfel de condiții, echipa de producție a considerat că singura soluție responsabilă este întreruperea concertului, pentru a evita escaladarea incidentelor și posibilele riscuri pentru participanți.

Locul de muncă pe care se bat tinerii. SALARIUL poate ajunge la 7000 de lei lunar
Locul de muncă pe care se bat tinerii. SALARIUL poate ajunge la 7000...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Mesaj pentru oamenii din Olanda:
Am venit acolo cu mare drag, pentru voi, pentru muzică şi pentru atmosferă frumoasă. Din păcate, au fost și oameni care au ales să strice totul – prin amenințări, jigniri şi un comportament lipsit de respect, atât faţă de mine, cât şi faţă de alți artişti.
Într-un astfel de context, am decis să opresc totul. Eu nu pot şi nu vreau să cânt într-un mediu tensionat.
Noi venim cu sufletul deschis, călătorim ore întregi ca să aducem bucurie, nu ca să fim trataţi urât.
Îmi pare sincer rău pentru cei care au venit cu inimă bună şi voiau doar să se
distreze – voi știți că
pentru voi rămân mereu cu drag.
Dar respectul și siguranța
sunt mai importante decât orice concert.”, a transmis Jador.

Foto: Instagram

CITEȘTE ȘI: DeSanto își joacă ultima carte! Ce ”armă” folosește pentru a recupera 200.000 de euro de la Jador

NU RATA: DeSanto scuipă venin! ”Jador minte și se dă amarât. Toată lumea știe că are penthouse de 500.000 de euro!” I-a spart sau nu roțile de la mașina de 200.000 de euro?! ”Să îți spun care a fost faza…”

Tags:
Iți recomandăm
BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu soțul ei
Știri
BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu soțul ei
De ce s-a despărțit Andreea Marin de Adrian Brâncoveanu. A recunoscut ce s-a întâmplat
Știri
De ce s-a despărțit Andreea Marin de Adrian Brâncoveanu. A recunoscut ce s-a întâmplat
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort
Gandul.ro
Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Adevarul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate...
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
Digi24
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum...
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren....
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și...
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi 24
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl...
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
Digi24
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort
Gandul.ro
Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu ...
BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu soțul ei
De ce s-a despărțit Andreea Marin de Adrian Brâncoveanu. A recunoscut ce s-a întâmplat
De ce s-a despărțit Andreea Marin de Adrian Brâncoveanu. A recunoscut ce s-a întâmplat
Tragedie în lumea media! O fostă prezentatoare de știri, acuzată că și-a ucis propria mamă
Tragedie în lumea media! O fostă prezentatoare de știri, acuzată că și-a ucis propria mamă
BANC | Sună telefonul: ”Alo, ți-am răpit soția”
BANC | Sună telefonul: ”Alo, ți-am răpit soția”
A murit Constantin Zamfir, fostul stelist! E doliu în fotbalul românesc
A murit Constantin Zamfir, fostul stelist! E doliu în fotbalul românesc
Două fetițe au rămas orfane în doar câteva luni. Tatăl lor s-a stins în cursă, iar mama…
Două fetițe au rămas orfane în doar câteva luni. Tatăl lor s-a stins în cursă, iar mama…
Vezi toate știrile
×