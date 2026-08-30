Alex Bodi și Ancuța au lăsat luxul pentru un loc cu totul special. Unde au mers cei doi

Alex Bodi și Ancuța au lăsat luxul pentru un loc cu totul special. Unde au mers cei doi
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Alex Bodi și Ancuța sursă - social media
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Alex Bodi și Ancuța continuă să își trăiască povestea de iubire departe de discreție, iar aparițiile lor din ultima perioadă demonstrează că cei doi împărtășesc nu doar pasiunea pentru călătorii și locuri spectaculoase, ci și momente cu o însemnătate aparte. De această dată, afaceristul și partenera sa au făcut o alegere diferită față de destinațiile luxoase cu care și-au obișnuit urmăritorii.

Cei doi au ajuns la Mănăstirea Nechit, un lăcaș de cult aflat în județul Neamț, unde au petrecut timp într-un cadru complet diferit de atmosfera exclusivistă a vacanțelor în care sunt văzuți în mod obișnuit. Alex Bodi a împărtășit mai multe imagini din locul vizitat, oferindu-le celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare o privire asupra experienței.

Alex Bodi și Ancuța au lăsat luxul

Vizita la mănăstire a atras atenția și prin momentul în care a avut loc. Data de 30 august este dedicată Sfântului Alexandru în calendarul ortodox, iar această zi are o semnificație specială pentru afacerist și pentru oamenii apropiați lui care poartă nume derivate din Alexandru.

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4 poze

În imaginile publicate de Alex Bodi poate fi observată atât curtea Mănăstirii Nechit, cât și interiorul lăcașului de cult. Atmosfera surprinsă este una liniștită, departe de agitația și opulența asociate, de regulă, cu aparițiile publice ale afaceristului. Una dintre fotografii surprinde inclusiv o masă pregătită în interiorul mănăstirii, într-un decor care contrastează puternic cu locurile exclusiviste pe care cei doi le aleg pentru vacanțele lor.

„O zi binecuvântată, cu liniște în suflet și recunoștință pentru tot ce avem! La muți ani nouă, Alex, Alexia și Alexandra, dar și tuturor celor care poartă numele Sântului Alexandru. Să avem cu toții parte de sănătate, iubire și binecuvântări, iar pașii să ne fie mereu călăuziți spre bine, liniște și oameni dragi”, a transmis Ancuța.

Alex Bodi și Anca la Mănăstire/foto: Instagram

Astfel, în locul unei escapade într-o destinație exclusivistă, Alex Bodi și partenera lui au ales să se retragă pentru câteva momente într-un spațiu religios, unde atmosfera este dominată de liniște și reculegere. Alegerea lor vine și într-o perioadă în care relația celor doi continuă să fie urmărită atent de public.

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Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația le merge strună!

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