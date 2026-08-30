Edward Sanda și-a făcut de cap fără Cleopatra Stratan! Cine l-a făcut să zâmbească la mall

Edward Sanda a avut parte de o incursiune de unul singur prin Băneasa Shopping City, într-o zi în care artistul a fost hotărât să rezolve câteva treburi punctuale. CANCAN.RO l-a surprins pe soțul Cleopatrei Stratan în mall, îmbrăcat lejer și cu o plasă de la Media Galaxy în mână. Singur, fără soție și aparent puțin nedumerit în fața ofertei de accesorii mobile. Vezi mai jos imaginile!

Ieșirile în mall fac parte din rutina oricui, mai ales atunci când apar mici cumpărături sau lucruri de rezolvat. La capitolul acesta, nici vedetele nu fac excepție, iar Edward Sanda a profitat de o zi liberă pentru a face o escapadă rapidă prin Băneasa Shopping City. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit chiar cu traseul din mall. Din imaginile surprinse de CANCAN.RO, artistul este complet absorbit de mica sa rundă prin magazine. Prima oprire a fost la Media Galaxy, de unde artistul a plecat cu o achiziție de mici dimensiuni.

Edward Sanda, la shopping fără Cleopatra Stratan

Misiunea părea aproape încheiată, dar Edward nu s-a grăbit direct spre ieșire. În drumul său, s-a oprit și la un stand cu accesorii pentru telefoane mobile. A privit produsele expuse și a analizat oferta, semn că mai avea ceva de rezolvat. A zăbovit câteva momente în fața accesoriilor, a cercetat produsele, dar nu a fost interesat de ceea ce avea în față.

Pentru această ieșire, Edward Sanda a renunțat la ținutele atent construite pe care le afișează la evenimente și a ales confortul. Îmbrăcat într-un tricou alb, pantaloni scurți sport și adidași gri, Edward a preferat confortul pentru mica sa escapadă prin mall. Nimic spectaculos, doar o sesiune de shopping cât se poate de practică, departe de agitația specifică evenimentelor mondene. Cu plăsuța de cumpărături în mână, a continuat apoi spre ieșire.

Numai că, exact când credea probabil că aventura prin mall s-a încheiat, Edward a avut parte de o întâlnire neplanificată. Pe drumul către ieșire, artistul a fost recunoscut de un fan, care nu a ratat ocazia de a-l aborda.

Edward s-a oprit și a stat de vorbă cu admiratorul câteva minute. Iar dacă până atunci părea preocupat de cumpărături și de accesoriile pe care le căuta, întâlnirea l-a binedispus vizibil. Artistul a zâmbit și a fost chiar încântat că cineva l-a recunoscut.

Cât despre Cleopatra Stratan, nici de data aceasta, artista nu l-a însoțit. Edward a fost pe cont propriu, iar misiunea sa prin Băneasa a fost una cât se poate de simplă.

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