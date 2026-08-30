Promoția toamnei în LIDL România. Produsul redus cu 60% începând de mâine

Promoția toamnei în LIDL România. Produsul redus cu 60% începând de mâine
Promoția toamnei în LIDL România
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O nouă săptămână vine cu reduceri importante pentru românii care își fac cumpărăturile din magazinele Lidl. Începând de luni, 31 august 2026, unul dintre produsele care se regăsesc frecvent pe lista de cumpărături va avea un preț mult mai mic. Iată despre ce este vorba!

Oferta pentru acest produs Roma este programată să înceapă luni, 31 august, chiar în prima zi a noii săptămâni de reduceri. Promoția este inclusă în catalogul Lidl valabil pentru perioada 31 august – 6 septembrie 2026.

Produsul redus cu 60% începând de mâine

Este vorba despre roșiile Roma, la caserolă de 1 kilogram, care intră la reducere în cadrul ofertelor pregătite de retailer pentru începutul lunii septembrie.

Potrivit ofertei prezentate de Lidl, produsul va putea fi cumpărat cu 3,99 lei, după ce prețul anterior era de 9,99 lei. Reducerea este de 60%, ceea ce înseamnă că un kilogram de roșii ajunge să coste cu aproximativ șase lei mai puțin față de prețul inițial. Oferta este una dintre cele care pot atrage atenția cumpărătorilor, mai ales în contextul în care legumele proaspete reprezintă produse cumpărate constant de familii.

Lidl catalog

Reducerea se aplică pentru caserola de 1 kilogram de roșii Roma, iar prețul promoțional afișat este de 3,99 lei. Practic, față de tariful de aproape 10 lei de dinaintea promoției, cumpărătorii vor plăti cu 6 lei mai puțin pentru aceeași cantitate.

Roșiile Roma sunt apreciate pentru textura lor și pot fi folosite într-o gamă largă de preparate. Ele pot ajunge atât în salate și sandvișuri, cât și în sosuri, tocănițe, garnituri sau alte preparate pregătite acasă. Pentru cei care obișnuiesc să cumpere legume în cantități mai mari, oferta poate reprezenta o modalitate de a reduce valoarea totală a coșului de cumpărături.

Astfel, persoanele care ajung la cumpărături de luni pot găsi caserola de un kilogram la prețul de 3,99 lei. Diferența față de prețul inițial este una considerabilă: dacă înainte un kilogram costa 9,99 lei, în perioada promoției suma scade sub pragul de 4 lei.

Roșii la reducere

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