Alertă alimentară! Produsul din Lidl adorat de români, retras de pe rafturi din cauza unei bacterii

Alertă alimentară! Produsul din Lidl adorat de români, retras de pe rafturi din cauza unei bacterii

O nouă alertă alimentară a apărut în România! De această dată, un produs consumat frecvent de mulți români este vizat. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe rafturile magazinelor LIDL a mai multor loturi. Rechemarea are legătură cu prezența bacteriei Bacillus cereus, care poate cauza probleme gastrointestinale.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că Lidl România a retras de la vânzare un lot întreg de budincă proteică din cauza prezenței bacteriei Bacillus cereus, care poate cauza probleme gastrointestinale. Despre ce lot este vorba?

O nouă alertă alimentară

ANSVSA avertizează că Lidl România a retras de la vânzare Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g, produs de Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, cu data durabilității minimale 14.09.2026, din cauza contaminării cu bacteria Bacillus cereus.

De asemenea, ANSVSA avertizează că aceia care au cumpărat aceste produse nu trebuie să le consume sub nicio formă și să le returneze.

„Furnizorul Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG recheamă în prezent în mod public produsul „Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g” cu data durabilității minimale 14.09.2026.

S-a depistat prezența bacteriei Bacillus cereus. Bacillus cereus poate declanșa afecțiuni gastrointestinale. La anumite grupe de persoane (sugari, copii mici, femei însărcinate, vârstnici și persoane cu un sistem imunitar slăbit), boala poate avea o evoluție severă. Din acest motiv, clienții trebuie să respecte cu strictețe această rechemare și să nu consume produsul vizat”, avertizează ANSVSA.

O nouă alertă alimentară

Această rechemare vizează exclusiv produsul “Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g” al furnizorului Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, cu data durabilității minimale 14.09.2026. Alte produse vândute la Lidl România aparținând furnizorului Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, precum și alte produse ale mărcii „Milbona”, nu sunt vizate de rechemare.

În urma avertismentului, Lidl România a retras produsul de la vânzare, iar acesta poate fi returnat în orice magazin din rețea. Contravaloarea va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal. Rechemarea vizează exclusiv lotul indicat. Alte produse ale mărcii nu sunt afectate.

 

CITEȘTE ȘI:

Cea mai mare reducere de la LIDL România. Produsul ieftinit cu 73% începând de astăzi

Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras de pe rafturi, după ce s-au găsit pesticide peste limita legală

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce a apărut la mormântul lui George Enescu din Paris. Cum arată monumentul funerar în 2026
Ce a apărut la mormântul lui George Enescu din Paris. Cum arată monumentul funerar în 2026
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au semnat un acord prenupțial. Care este motivul deciziei, de fapt
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au semnat un acord prenupțial. Care este motivul deciziei, de fapt
Cine este femeia care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49: ”Îmi voi lua viața de la capăt!”
Cine este femeia care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49: ”Îmi voi lua viața de la capăt!”
Ce-a putut să pățească Oana Radu în timpul unui concert. Ce i-au făcut fanii în timp ce cânta pe scenă
Ce-a putut să pățească Oana Radu în timpul unui concert. Ce i-au făcut fanii în timp ce cânta pe scenă
Imagini îngrijorătoare cu Jador! A ajuns pe perfuzii, după ce a cântat la o nuntă din Maramureș
Imagini îngrijorătoare cu Jador! A ajuns pe perfuzii, după ce a cântat la o nuntă din Maramureș
Lovitură pentru Infantino! Un vicepreședinte FIFA își retrage sprijinul
Mediafax
Lovitură pentru Infantino! Un vicepreședinte FIFA își retrage sprijinul
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Gandul.ro
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Selecționerul Egiptului ar fi leșinat încercând să oprească o păruială între cele două soții ale sale
Adevarul
Selecționerul Egiptului ar fi leșinat încercând să oprească o păruială între cele două soții ale sale
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
Digi24
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
Click.ro
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Gandul.ro
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.