Alertă alimentară! Produsul din Lidl adorat de români, retras de pe rafturi din cauza unei bacterii

O nouă alertă alimentară a apărut în România! De această dată, un produs consumat frecvent de mulți români este vizat. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe rafturile magazinelor LIDL a mai multor loturi. Rechemarea are legătură cu prezența bacteriei Bacillus cereus, care poate cauza probleme gastrointestinale.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că Lidl România a retras de la vânzare un lot întreg de budincă proteică din cauza prezenței bacteriei Bacillus cereus, care poate cauza probleme gastrointestinale. Despre ce lot este vorba?

O nouă alertă alimentară

ANSVSA avertizează că Lidl România a retras de la vânzare Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g, produs de Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, cu data durabilității minimale 14.09.2026, din cauza contaminării cu bacteria Bacillus cereus.

De asemenea, ANSVSA avertizează că aceia care au cumpărat aceste produse nu trebuie să le consume sub nicio formă și să le returneze.

„Furnizorul Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG recheamă în prezent în mod public produsul „Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g” cu data durabilității minimale 14.09.2026. S-a depistat prezența bacteriei Bacillus cereus. Bacillus cereus poate declanșa afecțiuni gastrointestinale. La anumite grupe de persoane (sugari, copii mici, femei însărcinate, vârstnici și persoane cu un sistem imunitar slăbit), boala poate avea o evoluție severă. Din acest motiv, clienții trebuie să respecte cu strictețe această rechemare și să nu consume produsul vizat”, avertizează ANSVSA.

Această rechemare vizează exclusiv produsul “Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g” al furnizorului Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, cu data durabilității minimale 14.09.2026. Alte produse vândute la Lidl România aparținând furnizorului Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, precum și alte produse ale mărcii „Milbona”, nu sunt vizate de rechemare.

În urma avertismentului, Lidl România a retras produsul de la vânzare, iar acesta poate fi returnat în orice magazin din rețea. Contravaloarea va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal. Rechemarea vizează exclusiv lotul indicat. Alte produse ale mărcii nu sunt afectate.

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