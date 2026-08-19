Premieră după 35 de sezoane la „Dancing With the Stars”. O dansatoare va intra în competiție știind că este însărcinată

Witney Carson este însărcinată cu al treilea copil, dar acest lucru nu o va împiedica să revină pe ringul de dans. Dansatoarea profesionistă va participa la sezonul 35 al emisiunii „Dancing With the Stars”, devenind prima profesionistă din istoria show-ului care începe un sezon știind că este însărcinată. Partenerul ei va fi Guillermo Rodriguez, iar Carson spune că sănătatea copilului rămâne principala sa prioritate.

Witney Carson, însărcinată la „Dancing With the Stars”

Witney Carson este însărcinată și, într-o premieră pentru emisiune, revine în calitate de dansatoare profesionistă în viitorul sezon al „Dancing With the Stars”.

Carson va fi prima dansatoare profesionistă din cadrul show-ului care începe un sezon în timp ce este însărcinată. Vestea a fost anunțată luni în emisiunea „Good Morning America”, unde s-a dezvăluit și că partenerul ei în sezonul 35 va fi Guillermo Rodriguez.

„Iubesc dansul. Îmi place să concurez. Îmi place să particip la această emisiune și, în același timp, iubesc să fiu mamă și vreau să-mi măresc familia. Așa că, dacă le pot face pe amândouă și copilul este sănătos, atunci voi încerca să le fac pe toate, pentru că femeile sunt extraordinare”, a declarat ea pentru The Hollywood Reporter.

A mai dansat însărcinată, dar situația de acum este diferită

Carson a mai dansat în „Dancing With the Stars” în timp ce era însărcinată. În 2022, ea a anunțat că așteaptă un copil în timpul semifinalelor sezonului 31.

În trecut, colega sa, dansatoarea profesionistă Daniella Karagach, a povestit că a aflat că era însărcinată chiar în perioada premierei aceluiași sezon. Carson este însă prima profesionistă care intră într-un nou sezon știind deja că așteaptă un copil.

Dansatoarea spune că ea și soțul său au purtat numeroase discuții cu Deena Katz, directoarea de casting a emisiunii, iar prioritatea a fost întotdeauna sănătatea sa și a copilului.

„Pur și simplu am decis, eu, soțul meu și Deena, că «Dacă te simți suficient de bine, de ce nu? De ce să nu o faci?»”, a povestit Carson.

„Să lucrez în timp ce cresc un om în mine va fi o provocare”

Witney Carson a explicat că urmează să intre în al doilea trimestru de sarcină, ceea ce face ca această experiență să fie diferită de cele anterioare.

„Săptămâna viitoare intru, de fapt, în al doilea trimestru, așa că aceasta este cea mai avansată sarcină în care am dansat, am concurat sau am făcut orice altceva de acest fel. Faptul că voi purta un costumaș de dans în timp ce sunt însărcinată va fi foarte interesant și este ceva ce nu am mai făcut niciodată”, a spus Carson.

Dansatoarea spune că este entuziasmată și consideră că aceasta este decizia potrivită pentru familia sa. În același timp, a subliniat că participarea la emisiune reprezintă și meseria sa.

„Sunt foarte entuziasmată. Simt că aceasta este decizia potrivită pentru familia mea și, în același timp, acesta este și modul în care îmi câștig existența. Emisiunea este, de asemenea, ceva ce trebuie să fac pentru a-mi întreține familia.”

Carson recunoaște însă că lunile următoare nu vor fi neapărat ușoare.

„Să lucrez în timp ce cresc un om în mine va fi o provocare. Dar cred că va fi, sper, și o sursă de inspirație și sper că totul va merge bine și că oamenii vor primi bine această experiență.”

Witney Carson și soțul ei au deja doi băieți

Apariția sa la „Good Morning America” a coincis cu lansarea episodului în care apare ca jurat invitat în „Dancing With the Stars: The Next Pro”. Witney Carson și soțul ei, Carson McAllister, au împreună doi băieți, iar copilul pe care dansatoarea îl așteaptă acum va fi al treilea al cuplului.

Carson este dublă câștigătoare a trofeului Mirrorball. Anul trecut și-a adjudecat pentru a doua oară competiția, alături de Robert Irwin. Prima sa victorie a venit în sezonul 19, în 2014, când a concurat alături de Alfonso Ribeiro, care ulterior a devenit coprezentator al emisiunii.

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