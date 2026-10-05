Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Tânărul polițist și-a pierdut viața într-un grav accident rutier

Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Tânărul polițist și-a pierdut viața într-un grav accident rutier
Polițist mort
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Tânărul polițist Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Agentul din cadrul Poliției Orașului Hârșova și-a pierdut viața într-un grav accident rutier, în timp ce se afla în timpul liber. Vestea a căzut ca un trăsnet peste colegii săi, care au rămas fără unul dintre cei mai tineri oameni din echipă.

Nicolae Hangiu era la început de drum în cariera de polițist. Avea doar câteva luni de când îmbrăcase uniforma și își începuse activitatea la Poliția Orașului Hârșova. Tragedia s-a produs duminică, 4 octombrie, în jurul orei 18.00, pe DN 21. Nicolae Hangiu nu se afla la serviciu, ci era pasager pe locul din dreapta față al unei mașini.

Polițistul Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani

Accidentul a fost unul grav, iar pentru tânărul polițist impactul a avut un deznodământ teribil.
La doar 24 de ani, o viață aflată la început s-a oprit brusc. Nicolae Hangiu făcea parte din Poliția Orașului Hârșova și absolvise promoția din decembrie 2024. Avea în față un drum profesional pe care abia îl începuse și pe care îl alesese cu mândrie.

Colegii agentului au primit vestea cu durere, iar Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis un mesaj emoționant după tragedie.

Poliție

Poliție

„Inspectoratul de Poliție Județean Constanța deplânge pierderea tragică a unui tânăr coleg, agent de poliție Hangiu Nicolae, din cadrul Poliției Orașului Hârșova, în vârstă de doar 24 de ani. Duminică, 4 octombrie a.c., în jurul orei 18.00, aflat în timpul liber ca pasager pe locul din dreapta față al unui autoturism, acesta a fost implicat într-un grav accident rutier produs pe DN 21, eveniment care, din nefericire, i-a curmat viața.

Este întotdeauna cumplit să aflăm că unul dintre noi nu mai este. Pierderea sa lasă un gol profund, cu atât mai dureros cu cât vorbim despre un tânăr aflat la început de drum. Absolvent al promoției din decembrie 2024, colegul nostru abia îmbrăcase uniforma cu mândrie, având în față o viață întreagă dedicată apărării legii și comunității.

În aceste clipe de grea încercare, conducerea și întregul colectiv al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța sunt cu sufletul alături de familia îndoliată. Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe și le oferim tot sprijinul nostru pentru a depăși această imensă tragedie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a spus Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

VEZI ȘI: BREAKING | Radu Brînzan, un polițist de 43 de ani din Groj, a murit în timp ce tundea iarba din curte

El este polițistul din Maramureș care s-a împușcat mortal! Ce l-ar fi determinat pe bărbatul de 38 de ani să recurgă la gestul extrem

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum. Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi
Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum. Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
Asia Express, out din programul Antenei 1 de luni, 5 octombrie. Care este motivul
Asia Express, out din programul Antenei 1 de luni, 5 octombrie. Care este motivul
Cum faci cea mai bună dulceață de gutui. Secretul bunicii pentru un preparat delicios
Cum faci cea mai bună dulceață de gutui. Secretul bunicii pentru un preparat delicios
Cum se face zacusca de fasole. Ce să pui ca să fie mai gustoasă
Cum se face zacusca de fasole. Ce să pui ca să fie mai gustoasă
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Mediafax
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Adevarul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Mediafax
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
Click.ro
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
go4it.ro
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.