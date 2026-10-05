Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Tânărul polițist și-a pierdut viața într-un grav accident rutier

Tânărul polițist Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Agentul din cadrul Poliției Orașului Hârșova și-a pierdut viața într-un grav accident rutier, în timp ce se afla în timpul liber. Vestea a căzut ca un trăsnet peste colegii săi, care au rămas fără unul dintre cei mai tineri oameni din echipă.

Nicolae Hangiu era la început de drum în cariera de polițist. Avea doar câteva luni de când îmbrăcase uniforma și își începuse activitatea la Poliția Orașului Hârșova. Tragedia s-a produs duminică, 4 octombrie, în jurul orei 18.00, pe DN 21. Nicolae Hangiu nu se afla la serviciu, ci era pasager pe locul din dreapta față al unei mașini.

Polițistul Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani

Accidentul a fost unul grav, iar pentru tânărul polițist impactul a avut un deznodământ teribil.

La doar 24 de ani, o viață aflată la început s-a oprit brusc. Nicolae Hangiu făcea parte din Poliția Orașului Hârșova și absolvise promoția din decembrie 2024. Avea în față un drum profesional pe care abia îl începuse și pe care îl alesese cu mândrie.

Colegii agentului au primit vestea cu durere, iar Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis un mesaj emoționant după tragedie.

„Inspectoratul de Poliție Județean Constanța deplânge pierderea tragică a unui tânăr coleg, agent de poliție Hangiu Nicolae, din cadrul Poliției Orașului Hârșova, în vârstă de doar 24 de ani. Duminică, 4 octombrie a.c., în jurul orei 18.00, aflat în timpul liber ca pasager pe locul din dreapta față al unui autoturism, acesta a fost implicat într-un grav accident rutier produs pe DN 21, eveniment care, din nefericire, i-a curmat viața. Este întotdeauna cumplit să aflăm că unul dintre noi nu mai este. Pierderea sa lasă un gol profund, cu atât mai dureros cu cât vorbim despre un tânăr aflat la început de drum. Absolvent al promoției din decembrie 2024, colegul nostru abia îmbrăcase uniforma cu mândrie, având în față o viață întreagă dedicată apărării legii și comunității. În aceste clipe de grea încercare, conducerea și întregul colectiv al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța sunt cu sufletul alături de familia îndoliată. Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe și le oferim tot sprijinul nostru pentru a depăși această imensă tragedie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a spus Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

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