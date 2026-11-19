Prețurile biletelor de tren vor crește începând cu data de 13 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor. Creșterile nu se vor limita doar la compania de stat, prețurile biletelor și abonamentelor urmând să crească cu 6,61% atât la CFR Călători, cât și la operatorii feroviari privați.

Majorarea tarifelor vine în urma indexării anuale cu rata inflației, prevăzută de legislația în vigoare. Este al patrulea an consecutiv în care prețurile biletelor de tren sunt actualizate în luna decembrie.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a confirmat că noile tarife vor fi aplicate odată cu schimbarea graficului de circulație, valabil până la 11 decembrie 2027.

„În baza prevederilor art. 17 din HG nr. 1453/2022, tarifele de călătorie se actualizează anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică la data de 1 octombrie și se aplică odată cu schimbarea graficului de circulație”, au transmis reprezentanții ARF.

Cât vor costa biletele de tren din 13 decembrie

Scumpirile vor fi resimțite pe principalele rute feroviare din România. Pentru trenurile InterRegio, prețul unui bilet București–Brașov va crește de la 75 la 80 de lei, în timp ce o călătorie București–Constanța va costa 98 de lei, față de 92 de lei în prezent.

Pe ruta București-Cluj-Napoca, prețul unui bilet va crește de la 138 la 147 de lei, aceeași majorare fiind aplicată și pentru călătoriile dintre București și Iași. Pentru ruta București-Oradea, tariful va ajunge la 195 de lei, față de 183 de lei în prezent, în timp ce un bilet Iași-Timișoara va costa 210 lei, comparativ cu 197 de lei în prezent. De asemenea, călătorii care aleg ruta Brașov-Constanța vor plăti 130 de lei, în loc de 122 de lei.

Biletele de tren s-au scumpit cu peste 50% în ultimii patru ani

Noua majorare vine după o serie de scumpiri aplicate începând din 2022. Atunci, tarifele au crescut cu 20%, după aproape un deceniu în care prețurile rămăseseră neschimbate.

În decembrie 2023, biletele s-au scumpit cu aproape 9%, iar la sfârșitul anului 2024 a urmat o majorare de 4,6%.

În 2025 au avut loc alte două creșteri: prima în august, determinată de majorarea TVA de la 19% la 21%, iar a doua în decembrie, când tarifele au fost indexate cu aproape 10%, în funcție de inflație. În total, prețurile călătoriilor cu trenul au crescut cu peste 50% în ultimii patru ani.

CITEȘTE ȘI:

Cine este actrița care o interpretează pe Mandy în GTA 6. Fanii sunt în delir!

Gabi Tamaș, adus în cătușe la Secția 27 din Capitală! A fost escortat de 4 polițiști