Cel mai cunoscut jucător la Loto din România a reușit să iasă învingător din confruntarea cu Florin Bloju, unul dintre cei mai cunoscuți bătăuși de stradă din România. Ogică a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO ce a simțit în cușca RXF, cât de greu i-a fost să-și controleze emoțiile, dar și cum se simte după luptă.

Stelian Ogică ne-a arătat tuturor că nu se dă înapoi de la provocări, indiferent cât de dificile ar fi acestea. Fostul jucător la Loto a acceptat să intre în cușca RXF pentru confruntarea cu Florin Bloju, un nume extrem de cunoscut în lumea bătăilor de stradă. Meciul a avut loc miercuri seară, 17 noiembrie, și s-a încheiat cu victoria lui Ogică.

Stelian Ogică: „Sunt surprins și eu de mine!”

Dincolo de satisfacția victoriei, confruntarea nu a fost deloc una ușoară. Stelian Ogică a recunoscut, pentru CANCAN.RO, că emoțiile și-au spus cuvântul chiar înainte de partidă. Acesta a mărturisit că nu a avut suficient timp la dispoziție pentru a se pregăti. Inițial, confruntarea fusese programată pentru luna decembrie, însă data a fost schimbată cu doar cinci zile înainte.

Stelian Ogică: Am încercat să fac ce e mai bine pentru o astfel de situație, dar nu e ușor. Să știi că este cel mai greu sport. Unul care nu intră toată ziua în astfel de clinciuri, în astfel de meciuri, ai o mare emoție când intri acolo. Și sportivii mari au emoții, să știi. E greu. Boxul este foarte greu. Sportul acesta, K-1, este foarte greu, pentru că nu știi de unde vine un pumn.

CANCAN.RO: Cum te resimți acum? Cum a fost în timpul meciului?

Stelian Ogică: Am avut un stres foarte mare. Am fost foarte obosit înaintea meciului, pentru că meciul inițial fusese programat în decembrie. A apărut reprogramarea cu cinci zile înainte. Nu eram pregătit deloc. Nu m-am putut odihni deloc, pentru că eram într-un stres foarte mare. Când am intrat, aveam o emoție excesiv de mare. Nu puteam să gestionez toate emoțiile. Iar după aceea mi-am dat seama, când a început meciul, că pot să controlez. Și l-am atacat cu picioarele din toate părțile. Cred că acolo a fost… Mă lovea cu lovituri mai puternice, dar eu îl atacam cu picioarele. Și l-am prins cu pumnul acela, unde ai văzut cât de bine a intrat. Sunt surprins și eu de mine. Pentru profesioniști, nu sunt boxer. Pentru amatori, la vârsta mea, merge cu oricine.

CANCAN.RO: Felicitări!

Stelian Ogică: N-am dormit deloc. Dar încerc să-mi revin puțin. Sunt rupt, rupt de oboseală.

CANCAN.RO: Ce te doare cel mai tare?

Stelian Ogică: Nu mă doare nimic. Păi, nu m-a rupt el în așa fel încât să mă doară. Nu mă doare absolut nimic de la el. Numai că, cu o zi înainte, m-am trezit cu o umflătură la măsea. A trebuit să merg la dentist. A fost nasol. Mi-a dat și rețetă. Și am fost foarte nepregătit. Scopul meu era să mă pregătesc, pentru că în decembrie mă pregătisem o lună și aveam altă… Cred că m-aș fi comportat puțin altfel. Dar a fost bine și așa.

CANCAN.RO: Ai câștigat. Asta e important. Nu mai contează…

Stelian Ogică: Am câștigat. Pentru el e o înfrângere grea pentru că el… Nu știu câte știți despre el, dar acum vreo 25-30 de ani teroriza Bucureștiul, Drumul Taberei și Militari. A bătut multă lume. Dar acum are și el o vârstă.

Acum m-a provocat Neveu și am acceptat provocarea. A rămas să vedem ce se stabilește.

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