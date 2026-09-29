Adevărul despre divorțul lui Stelian Ogică: ”Era imposibil de rezistat”

La patru luni de la căsătorie, Stelian Ogică și Oana Paula Cojocari se pregătesc de ultima revedere… de data aceasta pentru a semna actele de divorț. CANCAN.RO a aflat adevărul despre separare. „Spaima loteriei” ar fi trăit un calvar.

Stelian Ogică și Oana Paula Cojocari s-au căsătorit civil în urmă cu 4 luni. Nici bine nu s-a uscat cerneala pe actul de căsătorie, că deja cei doi se pregătesc de divorț. Surse din anturajul soției ne-au dezvăluit că Oana era o persoană extrem de geloasă și dominatoare.

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Mai mult, apropiații susțin că Ogică nu este prima ei „victimă”. Oana ar mai fi procedat la fel și în trecut, într-o relație cu un rugbist, unde ar fi avut un comportament similar, bazat pe control absolut. Se pare că încă soția lui Ogică ar fi făcut primul pas și a depus deja actele de divorț.

”Oana se atașează în general de bărbații din viața ei, însă cu timpul devine toxică, are o gelozie extremă, cu care i-a agasat pe toți. Era imposibil de rezistat într-o relație cu ea”, ne-au declarat surse din anturajul încă sotiei lui Ogică.

Atât Oana, cât și Ogică nu sunt la prima tentativă de a-și construi o familie. Oana are la activ două divorțuri, în timp ce „Spaima loteriei” este pe punctul de a semna al cincilea divorț. Relația de iubire dintre Stelian Ogică și Oana ar putea face parte din scenariul unui film: cei doi nu s-au întâlnit niciodată față în față înainte de nuntă, prima lor întâlnire având loc direct în ziua în care s-au căsătorit.

”Nu ne vedem, dar ne știm mai bine decât o știam pe Alexandra. Când semnăm actele intrăm pe drumul cel drept, ne vedem direct la altar. Eu cred că vine, vorbim de două vârste asemănătoare și vrem o poveste frumoasă de dragoste”, spunea Ogică înainte de nunta cu Oana.

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