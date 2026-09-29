Primul botez al clanului Becali la „Catedrala” ctitorită de Gigi Becali! Rolls-uri și ținute de lux printre schele

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Iată unul dintre motivele pentru care șeful clanului Becali, patronul FCSB, a ridicat „catedrala” din Pipera, maiestuoasa biserică în care a investit o sumă ce trece deja binișor de zece milioane de euro! CANCAN.RO a surprins imagini de la botezul celui mai mic copil al lui Lucian Becali, odinioară supranumit „nepotul preferat”. Azi, fetele lui Gigi Becali sunt considerate de „tati” suficient de capabile pentru a moșteni numeroasele businessuri ale familiei, dar Gigi e în continuare alături de nepotul său!

Lucian Becali, 47 de ani, și soția sa, Iulia Florescu, au trăit weekendul trecut un moment emoționant și deosebit, creștinarea celui de-al doilea copil. Slujba religioasă a avut loc „în familie”, adică la biserica ridicată de unchiul Gigi Becali în Pipera. Cum era și firesc, au venit multe rubedenii. Au fost ținute de gală, mașini de lux, totul printre schelele șantierului „Catedralei” din Pipera. Și-a făcut apariția Gigi Becali însuși, cu un costum deschis la culoare, pantofi din piele, o ținută cum nu prea a purtat domnia sa pe șantier, unde l-am tot văzut cu costumația ortodoxă, acele ținute negre, create de Alexandru Ciucu special pentru patronul FCSB.

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Gigi Becali, deși e stăpân pe biserica unde s-a ținut botezul, nu pare să se implice prea mult în treburile legate de ceremonie. Nu mai seamănă deloc cu „voievodul” care ținea județ, instalat pe jilțul său de aur, în fața aceleiași biserici, așa cum a apărut cu o săptămână mai devreme – aveți imaginile AICI.

La ieșirea din biserică Lucian Becali ține în brațe cea de-a doua fetiță a familiei și pe față i se citește mândria. După ce sunt felicitați, soții Lucian și Iulia își fac poze cu invitații, apoi toată lumea se îndreaptă spre mașini și foarte probabil spre recepția evenimentului.

Botez în clanul Becali! Lucian și-a creștinat fiica

Iată și momentul în care Gigi Becali și-a făcut apariția la biserica pe care o ridică ușor-ușor, cu evlavie dar și cu ambiție, în apropierea giratoriului de după pasarela din Pipera. Cel supranumit „latifundiarul” din Pipera are o înfățișare smerită. A fost probabil printre puținii invitați care au savurat slujba religioasă. Gigi Becali a fost însă mereu alături de nepotul său Lucian, încă de pe vremea când tânărul Becali era supranumit Casanova din Pipera, iar tabloidele erau pline cu „isprăvile” lui Lucian. A venit însă Iulia Florescu, femeia care l-a convins pe Lucian Becali că e timpul să-și întemeieze familia lui, după care i-a și „livrat” doi copii.

Gigi Becali a venit la botezul fiicei lui Lucian Becali, nepotul său

Gigi Becali, șeful neoficial al clanului Becali, coboară atent treptele de beton ale „Catedralei” sale, peste care a fost așternut un covor roșu, în onoarea invitaților. Printre invitații cu ținute opulente apare și silueta în negru a lui Alexandru Tudor, acolitul și ciracul lui Gigi Becali, cel care îl ajută pe patronul FCSB cu diferitele sale nevoi. Este un om de încredere, era imposibil să lipsească, mai ales că foarte probabil trebuie să supravegheze lucrările de pe șantier.

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