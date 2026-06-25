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Influencer din Cluj, ”altoit” de Gigi Becali. S-a întâmplat în fața bisericii de 10 milioane de euro construită de latifundiar

De: Irina Vlad 25/06/2026 | 20:47
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Întâlnirea dintre influencer și latifundiarul din Pipera a avut loc în ziua în care a avut loc slujba de sfințire a bisericii de 10 milioane de euro a lui Becali. Tânărul ar fi venit direct din Cluj Napoca pentru a sta de vorbă cu Becali, însă mare i-a fost mirarea când a văzut că latifundiarul l-a ignorat complet. 

Slujba de sfințire a bisericii pe care Gigi Becali a construit-o în Pipera a fost un eveniment extrem de important pentru latifundiar. Duminică, 14 iunie, curtea lăcașului de cult s-a umplut rapid de mii de credincioși și curioși din toate colțurile țării. Printre curioși s-a strecurat și un tânăr influencer dornic de atenție din Cluj Napoca, care a venit special să filmeze conținut și să stea de vorbă cu Becali.

Influencerul din Cluj a fost „altoit” de Becali

Din păcate pentru tânărul din Cluj, el a dat dovadă de o lipsă totală de respect. În timp ce i se adresa lui Becali, el a adoptat o atitudine de superioritate și l-a abordat pe milionar direct, cu o familiaritate deranjantă și un discurs plin de aroganță.

„Salut, Becali, domnul rege! Am venit de la Cluj să filmez și m-am întâlnit cu dumneavoastră. Vreau să vă dau ceva, eu sunt creator de conținut. Am filmat cu mai mulți, cu Pescobar și așa mai departe, și am vrut să vă întreb ce faceți, cum sunteți?”, a spus creatorul de conținut.

După ce am ținut un discurs demn de toată indiferența lui Gigi Becali, tânărul s-a ales și cu o palmă peste microfon din partea latifundiarului. Becali nici măcar nu s-a uitat la el, l-a ignorat complet apoi i-a întors spatele și aplecat.

Coincidență sau nu, la finalul slujbei de sfințire, Becali a oferit un scurt interviu jurnaliștilor prezenți, în care, printre altele, și-a exprimat poziția radicală pe care o are față de tehnologia excesivă, rețelele de socializare și influenceri.

„Tu crezi că ăla care e pe TikTok sau pe Facebook, tu crezi că ăla poate să ajungă vreodată la Hristos? Nu are cum. Păi de ce? Ce faci în viața asta? Domne, fac TikTok. Tu faci în viață cu tiktokeri, cu ale dracilor și acum tu vrei la Hristos?”, a spus Becali la finalul slujbei de investire a bisericii sale.

Imagini de colecție cu Luminița Becali, fiica și nepoatele la sfințirea bisericii din Pipera. Gigi Becali și-a văzut visul împlinit înconjurat de cei dragi!

Andreea Bostănică, apariție surprinzătoare la sfințirea bisericii de 10 milioane € a lui Becali. După scandalul cu Iuliana Beregoi, a schimbat complet decorul

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