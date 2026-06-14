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Imagini de colecție cu Luminița Becali, fiica și nepoatele la sfințirea bisericii din Pipera. Gigi Becali și-a văzut visul împlinit înconjurat de cei dragi!

De: roxana tudorescu 14/06/2026 | 14:21
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Astăzi, 14 iunie 2026, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente religioase și mondene din Capitală: sfințirea bisericii construite de Gigi Becali, în zona Pipera. Evenimentul a strâns o mulțime impresionantă de credincioși, apropiați ai familiei, dar și curioși veniți să vadă ceremonia grandioasă. Printre cei prezenți s-au aflat și membrii familiei lui Gigi Becali – soția acestuia, Luminiţa Becali, sora lui, dar și ginerele, Mihai Mincu, alături de fiica sa, Teodora şi cele 3 nepoţele. Patronul FCSB, cunoscut pentru implicarea sa totală în proiect, a fost în centrul atenției pe tot parcursul ceremoniei, urmărind îndeaproape fiecare moment al slujbei. CANCAN.RO are imagini de la sfinţirea lăcaşului.

Încă de dimineață, zona din jurul lăcașului de cult a fost plină ochi. Oameni veniți din diferite zone ale orașului au stat la coadă pentru a participa la slujba de sfințire, oficiată de soborul de preoți, într-o atmosferă solemnă, dar și încărcată de emoție.

Momente speciale pentru familia Becali
Teodora Becali, alături de familia ei la sfinţirea bisericii

Familia Becali, în prim-plan la sfinţirea bisericii din Pipera

Din imaginile de la fața locului, se vede cum familia Becali a fost prezentă și implicată în primirea invitaților importanți, inclusiv a reprezentantului Patriarhiei venit pentru slujba de sfințire.

Potrivit cadrelor surprinse, Luminița Becali și sora lui Gigi Becali ar fi fost printre persoanele care s-au ocupat de întâmpinarea oficialilor, coordonând momentele de primire într-o atmosferă organizată, dar emoționantă, specifică unui astfel de eveniment religios.

Lăcașul de cult este considerat unul dintre cele mai spectaculoase proiecte religioase private din România, fiind estimat la aproximativ 10 milioane de euro investiție. Construcția include elemente impresionante: picturi interioare cu foiță de aur, vitralii speciale și mai multe clopote, iar presa a relatat că a fost gândită ca o adevărată „catedrală” privată.

NU RATA: S-A SFINȚIT BISERICA DE 10 MILIOANE DE EURO A LUI GIGI BECALI DIN PIPERA. IMAGINI DE LA MARELE EVENIMENT

CITEŞTE ŞI: CINE ESTE “TERORISTUL” CARE ÎI URMĂREȘTE FAMILIA LUI GIGI BECALI. AMENINȚĂRI ȘI FILAJ LA CASA LATIFUNDIARULUI DIN PIPERA

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