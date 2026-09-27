Nimeni nu iese din cuvântul Andrei Măruță! Artista are reguli clare și buget fix pentru Eva

Ieșire ca fetele în mall, cu Andra și fiica ei, Eva, surprinse de CANCAN.RO într-un pluton compact de mămici și fete din anturajul Evei. La o parte, celebritate, intră în scenă noua generație! Andra, soția lui Cătălin Măruță, mamă de doi (mai au un băiat, pe David) își îndeplinește îndatoririle de mămică. Ce buget are pentru o ieșire cu fata ei? Detalii în articolul de mai jos.

Andra Măruță a avut o perioadă cu emoții în ultimul timp. După ce se zvonise că vine Nadia să o înlocuiască din „completul” de jurați de la Românii au Talent, Andra a răsuflat ușurată. De fapt, Nadia a înlocuit-o pe Carmen Tănase, de care multor telespectatori le va fi dor, cu siguranță. Dar azi nu e despre Andra, ci despre Eva, fiica ei preadolescentă, care a ieșit cu fetele în mall, iar mami Andra a fost pe post de bonă. Dar ce să te faci, nu te pui cu celebritatea.

Andra Măruță are reguli clare pentru fiica ei

Fetele pășesc într-o cafenea, imediat sar fanele Andrei de după tejghea, se lasă cu îmbrățișări și cu sporovăială. Andra nu-și permite s-o lase pe „șefa” Eva să aștepte, așa că se pleacă frumos încolonați, spre coridoarele mallului, unde Eva se întâlnește cu colegele ei. Firește, fetițele nu sunt singure, vedem și o trupă de mămici drăguțe. După ce împart niște sute de lei (unii sunt cu cardul, adio cash), fetele zboară spre magazine. Doamnele rămân pe baricade, să analizeze diverse lucruri, cum fac mămicile.

Andra nu uită să fie super grijulie cu fata ei, dar și cu prietenele acesteia. Le îndeamnă să rămână grupate, să nu se răsfire prin mall, pentru că e greu să se regăsească dacă se desparte vreuna de grup. Se vede experiența unei mame de fată! Din imagini rezultă că Andra e super fericită în postura asta de mămică ieșită cu fata ei la mall! În imaginea de mai jos se vede că e atât de încântată încât pur și simplu închide ochii și strălucește, nu alta!

cât despre celelalte mămici, se pare că funcția de „bonă” pentru fiicele lor a fost doar un pretext, pentru că na, haștag #cafetele, se dedau imediat la un shopping intens, dublat de ciripit. Ehei, dacă ar veni la Românii au Talent cu un număr de sporovăială, Andra le-ar da imediat un DA!

Iată deci că Andra știe să fie nu doar o vedetă TV, sau cântăreață, ci și o mamă care se adaptează foarte bine la nevoile mereu în schimbare ale copiilor săi. Cât despre Cătălin Măruță, el se ține doar de șotii, a schimbat-o pe Denise Rifai din funcția de șef la Furnicuțe, dar compensează cu finanțele. Copiii familiei Măruță au nu doar tot ce le trebuie, ci practic tot ce vor, iar educația este prioritată. Ei învață la renumita Cambridge School of Bucharest, unde taxele anuale sunt consistente – detalii AICI. Au Cătălin și Andra de unde!

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