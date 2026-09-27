Frankie i-a dat peste nas Arminei după ce fanii „Insula Iubirii” i-au spus că Maluma arată bine lângă ea: „Femeia potrivită mereu...”

Frankie i-a pus sare pe rană Arminei după ultima ediție de la „Insula Iubirii”! Fanii au văzut imaginile cu ea și Marcel, au analizat fotografiile și au ajuns rapid la aceeași concluzie: „Maluma de România” ar arăta mult mai bine lângă ispită. Iar Frankie n-a părut deloc deranjată de idee!

Totul s-a întâmplat după momentul din emisiunea de sâmbătă, 26 septembrie, în care Marcel a scos-o pe Frankie la date și a lăsat deoparte reținerile. „Maluma de România” s-a apropiat de ispită, a dansat și s-a „dezahardat” serios.

Frankie – Armina: 1-0!

Imaginile au ajuns rapid în atenția fanilor, iar aceștia au început să disece fiecare fotografie în care apar cei doi. Și, evident, Armina nu putea să lipsească din discuție. Internauții au spus că Marcel se potrivește mult mai bine cu Frankie decât cu „acritura” de Armina, așa cum a fost poreclită soția lui „Maluma de România”.

„Mi se pare mie sau semănați la trăsături?” „Seamănă și se potrivesc ca și cuplu.” „Deci ador, chiar se potrivesc și Marcel parcă își revine”, au spus utilizatorii. „Nu pot să neg că arătăm bine împreună”, a spus Frankie. „Femeia potrivită te va face mereu să strălucești”, a mai spus ispita.

De aici, urmăritorii au început să o bage pe Armina în ecuație fără menajamente.

„A pus posteriorul pe umărul meu :)))) E cel mai tare de pe insulă, el face toată emisiunea”, a spus un internaut. „Îi dislocă Armina umărul lui Marcel cu care a ținut-o pe Frankie”, a spus altul. „Îl duc eu la Urgență să i-l pună înapoi”, a răspuns ispita. „Armina o să-și roadă obrajii până ajung strecurătoare. În schimb, voi chiar aveți cele mai frumoase fotografii”, a spus altul. „Oare când vede pozele astea o apucă dandanalele pe acritură?”, a mai scris un internaut.

Marcel s-a „dezahardat” cu ispitele

Toată nebunia vine după ediția în care Marcel a lăsat frâna jos și s-a „dezahardat” cu ispitele. După ce până atunci a evitat cât a putut situațiile compromițătoare, concurentul a schimbat complet registrul când a petrecut timp cu Frankie.

„Căprioare, mânca-le-aș gura lor de căprioare! Am zis să le mai dau și calde, că reci nu mai țin mult”, a spus Marcelino.

Iar după ce episodul a ajuns pe ecrane, Frankie a venit cu fotografiile care le-au dat apă la moară fanilor. Rămâne de văzut dacă Armina îi va da replica ispitei sau dacă, după tot ce a văzut, va plânge pe umărul lui… Philipp Plein!

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Avem dovada că Marcel a scăpat teafăr după ce s-a „dezahardat” cu ispitele de la Insula Iubirii. Armina l-a iertat pe Miți!