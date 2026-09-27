Elena Cârstea are probleme de sănătate? Artista este nevoită să renunțe la afacerea ei profitabilă

Elena Cârstea are probleme de sănătate? Artista este nevoită să renunțe la afacerea ei profitabilă
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Elena Cârstea trece printr-o perioadă extrem de dificilă! Problemele de sănătate au făcut-o să renunțe la locul în care, ani la rând, a pus suflet, timp și enorm de multă energie.

Cântăreața a povestit despre schimbarea prin care trece și a lăsat să se înțeleagă că efortul fizic a devenit tot mai greu de dus. Cum îngrijirea animalelor presupune muncă serioasă zi de zi, Elena Cârstea a ajuns la concluzia că nu mai poate continua în același ritm. Și de aici începe partea grea.

Elena Cârstea are probleme de sănătate?

Artista a decis să pună punct activității pe care a construit-o în jurul pisicilor Persane și a anunțat că mai multe dintre felinele pe care le are în grijă își caută acum alte case.

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Elena Cârstea are în prezent 12 pisici, însă nu le va păstra pe toate. Pentru ea, îngrijirea unui număr atât de mare de animale a devenit prea solicitantă în contextul problemelor sale de sănătate.

„Bună tuturor. Am mai multe pisici pentru adopție, băieți și fete, cu vârsta cuprinsă între 1 an și 5 ani, toate înregistrate CFA, vaccinate, majoritatea sterilizate/castrate. Îmi închid crescătoria de pisici din cauza stării mele de sănătate. Am nevoie doar de familii serioase și familiarizate cu rasa Persană. Trimiteți-mi un mesaj în privat. Vă mulțumesc”, a transmis Elena Cârstea.

Ulterior, Elena Cârstea a explicat ce se va întâmpla cu cele 12 pisici. Va păstra doar trei dintre ele. Restul vor fi date spre adopție, iar artista caută familii serioase care să fie familiarizate cu rasa și cu nevoile acestor animale.

„O să păstrez trei dintre ele, iar restul le dau spre adopție. Trebuie să am mai multă grijă de mine și nu am voie să fac prea mult efort”, a declarat Elena Cârstea.

Cu alte cuvinte, artista a fost nevoită să aleagă între pasiunea ei și propriul organism. Iar de data aceasta, sănătatea a câștigat.

Cum s-a apucat de afacerea cu pisici persane

Elena Cârstea/ sursa foto: Facebook

Elena Cârstea face economii la sânge în America/ sursa foto: Facebook

Elena Cârstea s-a mutat în Statele Unite în 2006, împreună cu soțul ei, Glenn Muttart, fost ofițer de poliție. Familia s-a stabilit în Palm Beach, Florida, iar artista s-a dedicat, printre altele, creșterii pisicilor Persane de rasă.

Felinele erau înregistrate CFA, iar unele proveneau din linii de campioni. Nu a fost doar o pasiune dusă la nivel de hobby, ci o activitate în care artista a investit serios. Și nu vorbim deloc despre bani mărunți.

În funcție de calitățile fiecărui exemplar, prețurile puteau ajunge la mii de dolari. Elena Cârstea a dezvăluit, în trecut, că una dintre pisicile sale a fost vândută cu o sumă uriașă pentru un astfel de exemplar.

„Nu le împerechez decât de două ori pe an, nu mai mult. Cea mai scumpă mâță pe care am vândut-o a fost un motan pe care l-am dat cu 9.000 de dolari. Și cea mai ieftină în jur de 1.000-1.500 de dolari, în funcție de calitatea pisicii”, a dezvăluit artista.

Ani la rând, Elena Cârstea s-a ocupat de crescătorie și de animale cu aceeași pasiune. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat. Problemele de sănătate au obligat-o să reducă efortul, iar activitatea care presupunea multă muncă nu mai poate fi dusă ca înainte.

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