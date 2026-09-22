Elena Cârstea, foc și pară pe Horia Brenciu: „Chiar nu am nevoie.” De la ce a pornit conflictul?

Elena Cârstea, foc și pară pe Horia Brenciu: „Chiar nu am nevoie.” De la ce a pornit conflictul?
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Elena Cârstea Muttart și Horia Brenciu
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Elena Cârstea s-a arătat deranjată de gestul lui Horia Brenciu, care urmează să susțină în luna noiembrie un concert de senzație la Sala Palatului, însă nu a invitat-o și pe solistă. Potrivit vedetei, i-ar fi promis că o va chema la spectacol, dar acest lucru nu s-a mai concretizat. 

Elena Cârstea a fost mai sinceră ca niciodată pe pagina sa de socializare, unde a postat un mesaj dur la adresa lui Horia Brenciu. Gestul artistului a deranjat-o teribil, așa că nu a putut să tacă și să meargă mai departe.

Aceasta a punctat că nu a fost invitată la concertul din luna noiembrie, deși îi promisese că o va chema. Pe de altă parte, propriul spectacol al vedetei nu se va mai organiza, iar ea l-a considerat ca pe un favor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Horia Brenciu a supărat-o pe Elena Cârstea

Mesajul Elenei Cârstea a fost destul de dur. Aceasta susține că s-a săturat de tot felul de favoruri și că este dezamăgită de comportamentul pe care l-a afișat Horia Brenciu față de ea. Mai mult decât atât, a avut și o concluzie importantă în acest sens.

„Din păcate, se pare că Horia a uitat să mă invite la concertul lui din noiembrie, iar concertul meu nu se mai face, fiind considerat o favoare. M-am săturat de favoruri și chiar nu am nevoie. Din păcate, lumea nu se schimbă”, a scris Elena Cârstea în mediul online.

Totodată, a explicat că nu va mai face postări în următoarea perioadă, decât dacă chiar va simți nevoia. Pe de altă parte, Horia Brenciu a reacționat imediat la mesajul solistei.

Horia Brenciu. sursă - social media

Horia Brenciu. sursă – social media

Cum a reacționat Horia Brenciu

Mesajul vedetei a stârnit rapid reacții. Printre cei care au răspuns se numără și Horia Brenciu, cel căruia i s-a și adresat. Acesta a făcut, de asemenea, o postare publică prin care explica situația. Artistul susține că nu a uitat să invite pe nimeni, însă nu a putut oferi invitații la concertul din noiembrie din cauza lipsei unui cadru potrivit pentru momente-cheie.

„Draga mea Elena, n-am uitat nimic și pe nimeni. N-am reușit să invit pe absolut nimeni în concertul din noiembrie pentru ca n-am avut cadrul necesar scenariilor firești, aferente oricărei surprize de genul ăsta. Fiecare necesita timp și nu vreau să fușeresc momentele de tipul ăsta. Mă gândesc de multe ori la tine și dacă va fi cazul, îți voi face o vizită personală să-ți spun de bătrână Sala a Palatului. Îmbrățișări!”, a răspuns Horia Brenciu.

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