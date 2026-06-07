Horia Brenciu și-a sărbătorit fiul! Cum arată Toma la 12 ani

Artistul Horia Brenciu a marcat recent aniversarea de 12 ani a fiului său adoptiv, Toma, printr-un mesaj public cu încărcătură emoțională, însoțit de imagini din viața de zi cu zi a băiatului. Momentul a fost împărtășit pe rețelele de socializare și a atras atenția publicului prin felul în care familia artistului a ales să celebreze această etapă importantă din viața copilului.

Toma a ajuns în familia lui Horia Brenciu și a soției sale, Alice Dumitrescu, pe când era doar un bebeluș, în urma procesului de adopție finalizat în urmă cu mai mulți ani. De atunci, copilul a crescut într-un mediu familial stabil, fiind integrat complet în dinamica familiei, alături de ceilalți copii ai cuplului.

Horia Brenciu și-a sărbătorit fiul!

Aniversarea de 12 ani a fost prezentată ca un moment de bilanț afectiv pentru familie, care a ales să împărtășească public o parte din viața privată prin fotografii în care Toma apare în diferite ipostaze, surprins în activități obișnuite și momente de relaxare.

Alice Dumitrescu are două fiice dintr-o relație anterioară, Andreea și Maria, care au crescut alături de artist și au fost integrate în viața de familie. În timp, acestea au dezvoltat relații apropiate cu Horia Brenciu, fiind implicate în activități comune și proiecte personale sau profesionale.

De asemenea, cuplul are împreună o fiică, Mina, născută în urmă cu aproximativ un deceniu, ceea ce a completat structura familiei. Diferențele de vârstă dintre copii nu au împiedicat construirea unei dinamici unitare, în care fiecare membru este prezent în viața celorlalți, conform aparițiilor și declarațiilor publice anterioare.

„Maria și Andreea sunt niște fete de care nu ai cum să nu te îndrăgostești din prima clipă. Și acum, fără lipsă de modestie… și eu sunt puțin iubibil. Așa că nu a fost chiar greu. Am vrut să le fiu prieten și mi-a ieșit de cele mai multe ori. Cu Andreea lucrez împreună de aproape 10 ani și suntem o echipă sudată. E deșteaptă, creativă și pe deasupra e și foarte frumoasă. Maria este îngerașul nostru. E cea mai empatică persoană pe care o cunosc. Cum să nu le iubești?!”, a spus Brenciu.

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