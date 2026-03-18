Horia Brenciu, din nou împreună cu familia! Cum și-a întâmpinat soția la aeroport

De: Anca Chihaie 18/03/2026 | 17:45
Artistul Horia Brenciu traversează o perioadă emoționantă după reîntregirea familiei sale, în urma unei separări neprevăzute cauzate de dificultăți apărute în timpul unei vacanțe în Asia de Sud-Est. Membrii familiei sale au revenit în siguranță în România după o ședere prelungită în Kuala Lumpur, unde au rămas blocați temporar din cauza modificărilor intervenite în traficul aerian internațional.

Călătoria, planificată inițial ca o perioadă de relaxare în Malaysia, s-a transformat într-o experiență marcată de incertitudine. Situația geopolitică tensionată din Orientul Mijlociu a dus la perturbări semnificative în programul zborurilor, determinând companiile aeriene să modifice rute și să anuleze curse. În acest context, artistul a fost nevoit să revină singur în Romania pentru a-și onora angajamentele profesionale deja stabilite, în timp ce familia sa a rămas în așteptarea unei soluții de întoarcere.

Familia lui Brenciu a revenit acasă

Perioada de separare, care s-a întins pe durata a aproape două săptămâni, a fost una dificilă pentru întreaga familie. În absența celor dragi, Brenciu și-a continuat activitatea artistică, fiind implicat în proiecte și apariții publice, dar și-a exprimat în mod constant dorul față de familie prin intermediul rețelelor sociale. În paralel, membrii familiei sale au trebuit să gestioneze o situație neprevăzută într-un mediu străin, adaptându-se la schimbările rapide din planurile de călătorie.

Horia și-a întâmpinat familia cu buchete de flori și cu un zâmbet până la urechi, fericit că toată lumea este acasă.

„Gata! Au venit! Sunt acasă! Sunt cu mine! Suntem împreună! Nu mai sunt Kevin, singur acasă, și nici Sandokan, faimosul tigru malaezian. Sunt tati, tata, Horia sau iubirea mea, așa cum mi-a zis soția mea când am îmbrățișat-o la aeroport”, a scris Brenciu pe Facebook.

Revenirea acestora în țară a marcat un moment deosebit de important, aducând un sentiment de liniște și stabilitate după zilele de incertitudine. Reîntâlnirea de la aeroport a reprezentat finalul unei perioade tensionate și începutul unei reveniri la normalitate pentru familie. Contextul general în care s-au produs aceste evenimente evidențiază impactul pe care situațiile internaționale îl pot avea asupra vieții personale, chiar și în cazul unor călătorii planificate în detaliu.

Tags:

Recomandarea video

