Cum a reacționat Kim, fiica Andrei Volos, când și-a văzut mama în rochie de mireasă! Cele două au avut ținute asemănătoare

Sursa foto: capturi video Instagram
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Andra Voloș a avut parte de unul dintre cele mai emoționante momente chiar înainte să spună marele „DA”! Mireasa a avut-o aproape pe fiica ei, Kim, iar reacția micuței în momentul în care și-a văzut mama îmbrăcată în rochie de mireasă a fost de-a dreptul înduioșătoare.

Copila nu a stat nicio secundă pe gânduri și s-a aruncat în brațele mamei sale, iar momentul dintre cele două a fost unul pur și simplu special. Într-o zi în care Andra Volos era înconjurată de agitație, emoții și pregătiri, apariția fiicei sale a schimbat complet atmosfera. Pentru câteva clipe, mireasa a lăsat totul deoparte și s-a bucurat de îmbrățișarea micuței.

Andra Voloș, moment emoționant cu fiica ei în ziua nunții!

Kim a fost printre primele persoane care au văzut-o pe Andra Voloș în ipostaza de mireasă. Reacția copilei a venit imediat: a mers către mama ei și a luat-o în brațe, într-un gest care a făcut ca momentul să devină unul dintre cele mai frumoase din ziua nunții.

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Dincolo de fastul evenimentului și de toate pregătirile pentru nuntă, imaginea celor două împreună a avut o încărcătură aparte. Kim nu a fost doar un simplu invitat la nunta părinților ei. Micuța a avut un rol special în această zi și a fost alături de mama sa încă din primele momente ale pregătirilor.

Andra Voloș și fiica ei, Kim

Andra Voloș și fiica ei, Kim. Sursa foto Social media

Kim a purtat o rochie albă, cu aspect de ținută princiară, iar materialul ales a avut un aer foarte apropiat de cel al rochiei purtate de mama ei. Coafura a fost și ea pregătită până la cel mai mic detaliu. În jurul cocului au fost așezate mai multe perle, iar întregul look a completat perfect imaginea de basm.

Se vede că Andra Volos a vrut ca fiica ei să fie impecabilă în ziua în care a devenit mireasă!

Zi importantă pentru Lele și aleasa inimii lui

Pe 22 septembrie, Andra Voloș și Robert Lele și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună o fetiță, pe nume Kim.

Nunta trebuia să aibă loc încă de anul trecut, însă planurile au fost date peste cap după ce o tragedie a lovit familia unor prieteni foarte apropiați. Cei doi au decis atunci să amâne evenimentul.

Acum, însă, ziua cea mare a venit. Rochia de mireasă, emoțiile, pregătirile și agitația au făcut parte din decor, dar unul dintre momentele care au rămas în prim-plan a fost cel dintre Andra și fiica ei.

VEZI ȘI: Cât a costat prima rochie de mireasă purtată de Andra Voloș. Soția lui Robert Lele nu s-a uitat la bani!
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