Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris după ce a aflat că acesta încă mai este prieten cu Mario Fresh. Fiica Andreei Esca s-a cam supărat

Aris Eram este din nou în atenția publicului, după ce a dezvăluit că Alexia este deranjată de prietenia lui cu Mario Fresh. Cei doi se cunoșteau înainte să devină iubitul influenceriței, însă pentru tânără nu contează acest aspect. Mai mult decât atât, fiul Andreei Esca a explicat motivul pentru care a ales să țină legătura cu artistul.

Aris Eram și Mario Fresh au o legătură specială deja de opt ani. Chiar dacă Mario s-a despărțit de Alexia, cei doi au ales să păstreze prietenia.

Numai că pe Alexia o deranjează acest lucru, iar fiul Andreei Esca nu a ezitat să o spună public. În plus, a oferit o altă informație importantă, explicând ce îi reproșează sora sa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Alexia Eram, deranjată că Aris este încă prieten cu Mario Fresh

Invitat în cadrul unui podcast, Aris a fost mai sincer ca niciodată. Tânărul de la Neatza a mărturisit că îl cunoaște pe Mario Fresh de opt ani și chiar dacă nu mai este iubitul surorii sale se înțeleg de minune.

El a amintit că au crescut împreună și au mers în vacanțe, astfel că legătura lor nu poate fi trecută cu vederea. Pe de altă parte, Alexia s-a arătat deranjată de prietenia lor.

„Mario Fresh… nu trebuie să spun asta (n.r.: râde). Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele, îi mai zic când mi se pare că este necesar. Nu îi prea place că am păstrat o prietenie cu Mario. Nu neapărat că nu prea îi place, spune că era iubitul ei și că ce am treabă am eu să fiu așa, doar că pe el l-am știut 8 ani din viață, când creșteam și eu, era și el un copil, și eu eram un copil, am mers împreună în vacanțe”, a declarat Aris Eram la Sosurile lui Măruță.

Cum se înțeleg acum cei doi

Fostul concurent de la Survivor a mărturisit cum se înțelege acum cu Mario Fresh. El a precizat că relația lor nu mai este atât de apropiată, însă susține că lui nu i-a greșit cu nimic.

„Nu pot să spun că e o prietenie cum era înainte. Ne vedem destul de rar, dar îmi place să văd ce mai face, ce mai zice, că, până la urmă, mie nu mi-a greșit cu nimic”, a mai spus el.

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