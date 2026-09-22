BANCUL ZILEI | Ce este un titlu onorific

BANCUL ZILEI | Ce este un titlu onorific
Bancul zilei
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Săptămâna este abia la început, iar până la weekend mai avem ceva de așteptat. Tocmai de aceea, puțină voie bună este binevenită pentru a face ziua de muncă mai ușoară. Iar dacă ai nevoie de câteva momente de relaxare, un banc bun poate fi exact ce trebuie.

Așa că lasă pentru câteva clipe grijile deoparte, citește gluma pregătită de CANCAN.RO și nu te abține din a râde cu poftă.

– Ce este un „titlu onorific”?

– Titlu onorific este atunci când soția spune: „Soțul meu este capul familiei”.

Alte bancuri amuzante

Preotul nou

Într-un sat, preotul le învață pe femei să nu mai spună că și-au înșelat bărbații, ci că au alunecat. După un timp, preotul moare și vine un alt preot în locul lui, care nu aflase convenția. După primele spovedanii, preotul merge îngrijorat la primar să-i spună să repare drumurile, să nu mai alunece atâtea femei. Primarul, știind despre ce e vorba, începe să râdă în hohote. Supărat că nu este luat în serios preotul cel nou îi spune:

– Nu mai râdeți, că și soția dumneavoastră a alunecat de mai multe ori săptămâna asta: de două ori la casa învățătorului și de trei ori la casa polițistului.

Bulă, avionul și secretara

– Bulă, știi care este diferența dintre un avion și o secretară?
– Avionul – dacă nu zboară, pică.
– Și secretara?
– Secretara este invers: dacă nu pică, zboară!

Discuție soț și soție

Soț și soție
Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…

Pe patul de moarte un bărbat îşi chema soţia

Pe patul de moarte un bărbat îşi chema soţia şi cu voce slăbită îi spuse:
– Aş vrea să-ţi fac o mărturisire, ca să pot muri în pace.
– Lasă, spuse ea, stai liniştit, nu e bine să faci niciun efort.
– Nu, nu, spuse el, vreau să-ţi spun că m-am culcat cu sora ta, cu mama ta şi cu cea mai bună prietenă a ta.
– Ştiu asta, nenorocitule, de asta te-am otrăvit!

Bulă, vasele sparte și patul rupt

– Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?
– M-am certat cu Bubulina groaznic ieri.
– Dar patul de ce este rupt?
– Pentru că azi-noapte ne-am împăcat.

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