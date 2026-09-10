BANC | O bunicuță mică și cochetă intră într-un autobuz aglomerat

BANC | O bunicuță mică și cochetă intră într-un autobuz aglomerat
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Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de astăzi este o bătrânică. Ea se urcă într-un autobuz aglomerat, iar deznodământul este hilar.

O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune:

– Dacă ai ști doar … ce am, mi-ai da locul tău.

Tânăra simțind parcă suferința bătrânei, se ridică și îi cedează locul. Odată așezată, bătrâna o vede pe tânără cum scoate un evantai și începe să-și facă vânt.

– Dacă ai ști doar … ce am , mi-ai da și evantaiul ăla.

Tânăra, un pic confuză, îi dă și evantaiul. După 15 minute bătrâna se ridică și strigă spre șofer:

– Vreau să cobor aici!!

Șoferul îi răspunde că o va lăsa la următorul colț și că nu poate să oprească în trafic. Strângându-se cu mâna de piept, bătrâna îi spune:

– Dacă ai ști doar … ce am, ai opri, imediat, aici!

Șoferul, îngrijorat, trage pe dreapta și îi deschide ușa. În timp ce coboară, el o întreabă pe bătrână:

– Doamnă, dar ce anume aveți?

Bătrâna doamnă îi aruncă un rânjet peste umăr și-i spune:

– TUPEU!!!!

Alte bancuri amuzante

După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.

– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?

– Nu, răspunde Ion.

– Dar Mertzane ca ale mele ai?

– Nu.

– Dar lanț din ăsta gros de aur cât 2 degete ai?

– Nu.

– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?

Merge Ion acasă și îl strigă pe servitorul lui, Ghiță.

– Ghiță!!! Dărâmă ultimele 3 etaje de la casă, vinde elicopterul și cumpără Mertzane, iar câinele du-l în casă, că lanțul lui trebuie să-l port eu.

 

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