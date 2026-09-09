BANCUL ZILEI | Grătarul lui Marian

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Marian: Grătar mâine la mine!

George: MIȘTO! Abia aștept să bag niște fripturi și niște coaste!

Marian: Bun! E cineva vegan pe aici?

Maria: EU! Mă bucur că ai întrebat.

Maria a fost scoasă din grup

Alte bancuri haioase

Un reprezentant de vânzări, o secretară și un manager

Un reprezentant de vânzări, o secretară și un manager găsesc o lampă veche. O freacă și apare un duh:

„Fiecare are dreptul la o dorință.”

Secretara: „Vreau să fiu pe un iaht în Bahamas, fără griji.” – Puf! Dispare.

Reprezentantul: „Vreau să fiu pe o plajă în Hawaii, cu limonadă și dragostea vieții mele.” – Puf! Dispare.

Managerul: „Vreau ca cei doi să fie înapoi în birou după pauza de prânz.”

Morala: Lasă-ți șeful să vorbească primul.

RIP Marghioala

– Buna ziua, a murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?

– Buna ziua, 10 lei cuvântul.

– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.

– Orice anunț este minimum 50 de lei deci trebuie să folosiți minim 5 cuvinte.

– Ok atunci puneți așa: „A murit Marghioala vând cal”.

Economia la curent

Cum se face economia la curent:

-Francezul va stinge lumina o oră în fiecare seară.

-Neamțul va stinge lumina o oră și jumătate în fiecare seară.

-Românul va aprinde lumina doar ca să vadă în ce s-a lovit.

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