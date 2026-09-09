BANC | Bulă în Veneția

E miercuri, iar CANCAN ți-a pregătit un banc cu Bulă care te va face să uiți instant de muncă. Bulă revine cu o nouă gafă memorabilă, iar motivul pentru care se pregătește să plece din nou în vacanță este de-a dreptul savuros.

– Ștrulă, săptămâna viitoare plec la Veneţia, în concediu.

– Păi, Bulă, la ce mai mergi, că doar ai fost și anul trecut?

– Așa este, dar am avut ghinion atunci, pentru că toate străzile erau inundate.

Alt banc cu Bulă

– Bulă, ați stabilit deja: unde vă petreceți concediul de vară?

– Da, am vorbit cu Bubulina și am găsit o super-ofertă.

– Unde?

– La vreo 2.500 de kilometri de Insulele Canare.

– Nu îmi dau seama, Bulă. Unde, mai exact?

– La țară, la socrii mei.

Bulă sună la o agenție de turism

– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?

– Da, desigur!…

– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?

– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.

– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!

– Când ați dori să plecați?

– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!

Bulă la Carrefour

– Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?

– Ok, dar cum o să te recunosc?

– Sunt nevastă-ta, fustangiule!

Bulă și mama lui

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Turistul japonez

Un turist japonez aterizează pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fața aeroportului și se îndreaptă spre București. Când ies pe DN 1, o motocicletă îi depășește în mare viteză.

– Moto Kawasaki, foarte rapidă. Made in Japan! îi spune el șoferului.

Merg în continuare, peste câteva minute o mașină trece ca o furtună pe lângă ei.

– Auto Toyota, foarte rapidă. Made in Japan! spune japonezul din nou, mândru.

Ajung la Inter:

– 120 euro, îi cere șoferul.

– O-la-la! Foarte scump!!!

Șoferul ăi raspunde:

– Mașină de taxat, foarte rapidă. Made in Japan!

Alpinistul

Un alpinist neasigurat stătea să cada de pe un perete de stanca. Abia se mai ținea cu o mana deasupra hăului. Se uita la cer și striga disperat:

– Doamne, e cineva acooolooo? Se aude o voce grava:

– Da, fiule!

– Ce să fac, să nu mă zdrobesc de pământ?

– Roagă-te să–ți fie iertate păcatele și desprinde-te de stanca fară teama.

Se gândește puțin alpinistul, apoi stiga iar:

– Altcineva mai e acolo?

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