Cât timp rezistă ouăle în frigider și cum îți dai seama dacă mai sunt bune

Cât timp rezistă ouăle în frigider și cum îți dai seama dacă mai sunt bune
Sursa foto: Pixabay
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Ouăle pot rezista mai mult decât ai putea crede dacă sunt păstrate corect, iar data înscrisă pe ambalaj nu înseamnă neapărat că trebuie aruncate imediat după ce aceasta a trecut. Există câteva metode simple prin care poți verifica dacă un ou mai este bun, însă unele dintre „trucurile” foarte populare nu oferă singure un verdict sigur.

Ouăle se numără printre alimentele pe care mulți le păstrează permanent în frigider, însă nu este întotdeauna simplu să stabilești dacă mai pot fi consumate atunci când au stat acolo câteva săptămâni.

Potrivit MarthaStewart.com, ouăle crude, întregi și cu coaja intactă pot fi păstrate în siguranță în frigider timp de aproximativ trei săptămâni, dacă temperatura este menținută constant scăzută. Data înscrisă pe cutie trebuie luată în considerare, dar nu reprezintă întotdeauna momentul exact în care oul devine impropriu consumului.

Modul în care sunt păstrate este însă important. Ouăle ar trebui lăsate în ambalajul original, care le protejează și împiedică absorbția mirosurilor provenite de la alte alimente.

De ce nu ar trebui să ții ouăle în ușa frigiderului

Deși multe frigidere au un suport special pentru ouă în ușă, acesta nu este neapărat cel mai bun loc pentru ele. Temperatura de pe ușă fluctuează de fiecare dată când frigiderul este deschis. Un raft din interior asigură o temperatură mai constantă, ceea ce ajută la păstrarea ouălor în condiții mai bune. Specialiștii recomandă păstrarea lor într-un loc cu temperatură stabilă.

Ambalajul original are încă un avantaj: coaja ouălor este poroasă, iar acestea pot absorbi mirosurile alimentelor din apropiere.

Cum verifici dacă un ou mai este bun

Probabil cea mai cunoscută metodă este testul cu apă. Umpli un vas cu apă rece și introduci oul în el. Un ou foarte proaspăt se scufundă și rămâne culcat pe fundul vasului. Pe măsură ce îmbătrânește, camera de aer din interior devine mai mare, astfel încât oul începe să se ridice. Dacă plutește la suprafață, este un indiciu că este vechi.

Există însă o nuanță importantă: testul cu apă indică în primul rând vârsta oului, nu poate demonstra singur că acesta este alterat. Un ou care plutește trebuie privit cu precauție și verificat suplimentar.

O metodă mai simplă este să spargi oul separat, într-un bol, înainte să-l adaugi peste celelalte ingrediente.

Mirosul neplăcut, puternic, este un semn clar că oul trebuie aruncat. Și aspectul poate oferi indicii: o colorație roz sau irizată a albușului poate indica o contaminare bacteriană și oul nu trebuie consumat.

În schimb, un albuș mai lichid nu înseamnă automat că oul este stricat. Pe măsură ce oul îmbătrânește, consistența albușului se modifică, astfel că acesta se poate întinde mai mult atunci când este spart.

Prin urmare, data de pe ambalaj, modul de păstrare, mirosul și aspectul oului trebuie luate în considerare împreună înainte de a decide dacă acesta mai poate fi folosit.

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