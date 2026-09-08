De ce este mai bine să arunci unele alimente mucegăite decât să încerci să le salvezi. Greșeala care te poate costa

Descoperirea unei pete de mucegai pe un aliment nu înseamnă întotdeauna că este suficient să îndepărtezi zona afectată și să mănânci restul. În cazul multor produse, partea vizibilă reprezintă doar o mică parte a contaminării, iar cea mai sigură soluție este să arunci alimentul cu totul. Există însă și câteva excepții.

O felie de pâine, un fruct sau un borcan de gem pe care apare o mică pată de mucegai pot părea ușor de salvat. Îndepărtezi porțiunea afectată, iar restul arată și miroase normal.

Problema este că mucegaiul nu se limitează neapărat la ceea ce putem vedea cu ochiul liber. Filamente microscopice se pot răspândi în interiorul alimentului, iar în cazul produselor moi sau cu un conținut ridicat de umiditate contaminarea poate ajunge mult dincolo de pata vizibilă.

În plus, alături de mucegai se pot dezvolta bacterii care nu sunt vizibile, avertizează Departamentul Agriculturii din SUA (USDA).

Ce alimente mucegăite trebuie aruncate complet

Una dintre cele mai frecvente greșeli este încercarea de a salva pâinea mucegăită. Chiar dacă pata apare pe o singură felie, USDA recomandă aruncarea întregului produs.

Pâinea și produsele de panificație au o structură poroasă, iar mucegaiul poate contamina zone care încă par perfect normale. Din același motiv, nu este recomandată nici păstrarea celorlalte felii dintr-o pâine pe care a apărut deja mucegai.

Regula se aplică și fructelor și legumelor moi, precum căpșunile, piersicile, roșiile sau castraveții. Conținutul ridicat de umiditate permite contaminării să pătrundă sub suprafață, astfel că simpla tăiere a zonei afectate nu este suficientă.

Tot la gunoi ar trebui să ajungă iaurtul și smântâna, dacă observi mucegai, precum și brânzeturile moi, cum sunt crema de brânză, brânza de vaci sau ricotta.

În cazul brânzeturilor care sunt fabricate în mod normal cu ajutorul anumitor tipuri de mucegai, situația este diferită. Dacă pe un produs precum Brie sau Camembert apare un mucegai care nu face parte din procesul normal de fabricație, USDA recomandă tot aruncarea produsului.

De ce nu ar trebui să păstrezi gemul mucegăit

O altă practică pe care autoritățile o descurajează este îndepărtarea stratului de mucegai de la suprafața unui borcan de gem sau dulceață și consumarea produsului rămas.

USDA recomandă aruncarea întregului conținut. Mucegaiul poate produce substanțe toxice numite micotoxine, iar simpla îndepărtare a porțiunii vizibil afectate nu garantează eliminarea lor.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) precizează că anumite tipuri de mucegai pot produce micotoxine care pot provoca îmbolnăviri la oameni și animale. Asta nu înseamnă că orice aliment mucegăit conține automat asemenea toxine, însă aspectul produsului nu permite stabilirea cu certitudine a acestui lucru.

Ce alimente pot fi păstrate chiar dacă au mucegai

Există și produse pentru care apariția unei mici zone de mucegai nu înseamnă neapărat că trebuie aruncat totul.

Printre acestea se numără brânzeturile tari, precum Cheddar sau parmezanul. Structura lor compactă face mai dificilă pătrunderea mucegaiului în profunzime.

În acest caz, USDA recomandă îndepărtarea unei porțiuni de cel puțin 2,5 centimetri în jurul și sub zona mucegăită. Cuțitul nu trebuie să atingă mucegaiul, pentru a evita contaminarea restului produsului. După îndepărtarea zonei afectate, brânza trebuie ambalată într-un material curat.

O regulă asemănătoare se poate aplica unor fructe și legume tari, precum varza, ardeiul gras sau morcovii. Datorită structurii dense și conținutului mai redus de umiditate, mucegaiul pătrunde mai greu în interiorul lor. Zona afectată trebuie însă îndepărtată generos, nu doar răzuită la suprafață.

De ce nu este recomandat să miroși un aliment mucegăit

Dacă nu ești sigur dacă un produs mai poate fi consumat, apropierea lui de nas pentru a verifica mirosul nu este o idee bună.

USDA recomandă să nu miroși alimentele acoperite de mucegai, deoarece inhalarea sporilor poate provoca probleme respiratorii.

Alimentul care trebuie aruncat poate fi pus într-o pungă sau ambalat înainte de a ajunge la gunoi. Este recomandată și curățarea zonei frigiderului sau cămării în care a fost păstrat și verificarea produselor aflate în apropiere.

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