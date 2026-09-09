Praga în septembrie și octombrie este altă poveste! Bere, gulaș, castele și peisaje care rup fotografiile

Praga este una dintre acele destinații europene care par să câștige și mai mult farmec odată cu venirea toamnei. De la jumătatea lunii septembrie și până spre mijlocul lui octombrie, dealurile și parcurile încep să se coloreze, acoperișurile Orașului Vechi se văd printre frunze galbene și roșiatice, iar serile răcoroase fac ca berăriile tradiționale, cafenelele istorice și mâncarea consistentă cehă să devină și mai atrăgătoare. Nici ploaia nu trebuie să strice vacanța, pentru că orașul ascunde pasaje Art Nouveau, muzee, cofetării istorice și săli de concerte în care poți petrece ore întregi. În plus, toamna anului 2026 aduce festivaluri de vin, evenimente culturale și expoziții care pot transforma un simplu city-break într-o vacanță de patru sau cinci zile.

De ce merită să vezi Praga tocmai toamna

Praga arată spectaculos toamna pentru că farmecul orașului nu se rezumă la monumentele sale. Vltava, dealurile Petřín și Hradčany, insulele de pe râu și parcurile din apropierea centrului își schimbă treptat culorile, iar combinația dintre frunzișul de toamnă, turlele gotice, clădirile baroce și acoperișurile vechi creează unul dintre cele mai fotogenice decoruri urbane din Europa.

Pentru o primă vizită, traseul clasic rămâne obligatoriu și este suficient de compact pentru a fi parcurs în mare parte pe jos. Poți începe din Piața Orașului Vechi, unde se află celebrul Ceas Astronomic, apoi să continui spre Podul Carol, să traversezi Vltava și să urci prin Malá Strana către Castelul Praga și Catedrala Sfântul Vitus.

Toamna merită însă să te abați de la traseul pe care îl urmează aproape toți turiștii. Dealul Petřín devine mult mai spectaculos când copacii încep să se coloreze și oferă panorame superbe asupra orașului, în timp ce Vyšehrad are o atmosferă mai liniștită, cu fortificații, alei, parcuri și priveliști largi asupra Vltavei.

Septembrie sau octombrie? Când este cea mai frumoasă perioadă

Pentru cei care vor să vadă Praga în această toamnă, perioada cuprinsă aproximativ între 25 septembrie și 15 octombrie poate reprezenta un compromis foarte bun. Frunzișul începe să capete culori tot mai intense, dar zilele nu au devenit încă atât de scurte și reci precum în noiembrie.

Septembrie 2026 vine și cu numeroase evenimente. În perioada 5–26 septembrie este programată Prague Wine Harvest, iar Dvořák Prague Festival se desfășoară între 5 și 23 septembrie. Czech Design Week are loc între 10 și 13 septembrie, iar sezonul sărbătorilor vinului, cunoscute drept vinobraní, aduce evenimente în diferite zone ale orașului.

Octombrie continuă într-un ritm asemănător. Designblok este programat între 6 și 11 octombrie, în timp ce Signal Festival, desfășurat între 15 și 18 octombrie, transformă mai multe zone ale Pragăi cu ajutorul instalațiilor de lumină și al artei digitale. Spre finalul lunii, pe 24 și 25 octombrie, este programat și Prague Coffee Festival.

Patru zile sunt suficiente, dar cinci îți permit să vezi Praga fără să alergi

Pentru o primă călătorie, patru zile întregi reprezintă un minimum confortabil, iar cinci sunt și mai potrivite dacă vrei să descoperi orașul fără să transformi vacanța într-o cursă între obiective.

Prima zi poate fi dedicată Orașului Vechi, Ceasului Astronomic, cartierului evreiesc Josefov, străduțelor istorice și Podului Carol, care merită revăzut și seara, când atmosfera este complet diferită. În cea de-a doua zi poți traversa în Malá Strana, urca la Castelul Praga și Catedrala Sfântul Vitus, iar apoi continua spre Strahov și Petřín.

A treia zi merită rezervată unei Praga ceva mai puțin „de carte poștală”, cu Nové Město, malurile Vltavei, Vyšehrad și Vinohrady, iar cea de-a patra poate fi petrecută într-un ritm mai lent, între cafenele istorice, piețe, muzee, restaurante și cartiere precum Žižkov sau Holešovice.

Dacă ai la dispoziție cinci zile, poți ieși din oraș. Kutná Hora este potrivită pentru cei interesați de istorie și arhitectură, în timp ce Karlštejn combină un castel celebru cu un decor natural care devine deosebit de frumos toamna.

Gulaș, rață, găluște și bere: toamna este anotimpul perfect pentru bucătăria cehă

Vremea răcoroasă face ca bucătăria tradițională cehă să pară concepută special pentru toamnă. Când temperaturile coboară spre 10–15 grade, gulașul, svíčková, rața cu varză și găluște, supele consistente, cârnații și preparatele din carne de porc își găsesc mult mai ușor locul într-o zi de vacanță, iar berea cehă completează inevitabil experiența.

Pentru o atmosferă mai apropiată de viața localnicilor, merită să ieși din zona imediată a Pieței Orașului Vechi și să cauți restaurante și berării în Vinohrady, Karlín, Žižkov sau Holešovice. Aici se întâlnesc berăriile tradiționale cu restaurantele și cafenelele contemporane, iar experiența poate fi considerabil mai relaxată decât în centrul turistic.

Septembrie mai aduce un avantaj: sezonul vinobraní, sărbătorile dedicate recoltei strugurilor și vinului nou, organizate în diferite locuri din Praga și împrejurimi.

Ce faci dacă începe să plouă în Praga

Ploaia nu înseamnă că ziua este pierdută, iar Praga poate deveni chiar mai atmosferică atunci când pavajul ud reflectă luminile clădirilor, străzile se golesc puțin, iar cafenelele capătă acea căldură pe care o cauți instinctiv într-o zi cenușie.

Una dintre variante este Muzeul Iluziilor Fantastice, aflat în centrul orașului, în Galeria Myšák de pe strada Vodičkova. Creat de magicianul ceh Pavel Kožíšek, muzeul folosește perspectiva și iluziile pentru a crea decoruri în care vizitatorii pot părea că merg pe tavan, că se micșorează sau că își văd propriul cap așezat pe o farfurie.

Atracția este potrivită în special pentru cei care vor ceva mai relaxat și interactiv decât un muzeu tradițional și oferă numeroase ocazii pentru fotografii.

Cofetăria Myšák, refugiul dulce într-o după-amiază ploioasă

După vizitarea muzeului poți rămâne în Galeria Myšák și te poți opri la istorica Cofetărie Myšák, un loc ale cărui origini se întorc la începutul secolului al XX-lea.

Deserturile elegante, ciocolata caldă și interiorul cu influențe Art Nouveau transformă locul într-un refugiu potrivit atunci când afară plouă. În loc să privești vremea proastă ca pe un obstacol, poți sta la căldură, sub plafonul de sticlă, urmărind ploaia și descoperind o parte din tradiția cofetăriilor pragheze.

Pasajul Lucerna și celebrul cal răsturnat al lui David Černý

La câteva minute distanță se află Pasajul Lucerna, unul dintre acele locuri care demonstrează că Praga poate fi explorată chiar și atunci când umbrela devine inutilă. Construit la începutul secolului al XX-lea, pasajul este un labirint elegant de coridoare, spații comerciale și locuri în care te poți opri la o cafea.

Atracția care fură însă privirile este lucrarea lui David Černý reprezentând un cal răsturnat, suspendat de tavan, devenită una dintre cele mai cunoscute și fotografiate creații de artă contemporană din oraș.

Muzeele pot salva o zi întreagă de ploaie

Dacă vremea se strică serios, Muzeul Național, aflat în partea superioară a Pieței Wenceslas, poate ocupa câteva ore bune, mai ales pentru cei interesați de istoria și patrimoniul Cehiei.

O altă variantă este Muzeul de Arte Decorative, situat în apropierea Orașului Vechi, unde colecțiile de sticlă, bijuterii, mobilier și design permit continuarea călătoriei prin istoria orașului fără să fie nevoie să înfrunți ploaia.

Iar seara poate continua în interior. Praga are o tradiție muzicală și teatrală impresionantă, astfel încât poți alege un concert de muzică clasică la Casa Municipală sau un spectacol la Divadlo ABC și poți transforma o zi începută sub nori într-una dintre cele mai reușite ale vacanței.

Sfârșitul lui septembrie aduce un motiv în plus pentru o vizită

Pentru toamna lui 2026 există și un eveniment special care poate înclina balanța în favoarea sfârșitului lunii septembrie. Între 18 și 28 septembrie, la Vechiul Palat Regal din complexul Castelului Praga este anunțată expoziția dedicată Bijuteriilor Coroanei Boemiei, în contextul aniversării a 500 de ani de la începutul epocii habsburgice.

Astfel de evenimente se adaugă atmosferei orașului și pot face ca sfârșitul lui septembrie să fie una dintre cele mai interesante perioade pentru o călătorie în capitala Cehiei.

Praga de toamnă merită descoperită fără grabă

Dacă ai de ales între o vizită făcută în viteză, în care bifezi Ceasul Astronomic, Podul Carol și Castelul, și patru sau cinci zile în care lași orașul să-ți arate și partea mai puțin turistică, a doua variantă este mult mai potrivită pentru toamnă.

Un Pod Carol aproape gol dimineața devreme, Malá Strana înainte de sosirea mulțimilor, o după-amiază printre copacii colorați de pe Petřín, apusul deasupra acoperișurilor și o seară într-o berărie veche pot spune despre Praga mai mult decât o listă întreagă de obiective bifate în fugă.

Iar dacă începe ploaia, vacanța nu trebuie pusă pe pauză. Uneori, Praga este chiar mai frumoasă atunci când străzile lucesc ude, turiștii se răresc, luminile se reflectă în Vltava, iar orașul pare că a rămas pentru câteva ore numai al tău.

CITEȘTE ȘI: Fantome sub pământ, whisky în pahar și un castel deasupra capului. Vacanța europeană care merită făcută măcar o dată este vorba despre Edinburgh

Dinogeția, cetatea de la Dunăre unde azi mergi pentru istorie, vin, mâncare dobrogeană dar găsești și misterul craniilor din oale