Un cuplu de români a furat bijuterii de peste 17.000 de euro dintr-un magazin renumit din Ibiza. Ireal unde le-au ascuns, ca să nu fie depistați

Un cuplu de români a furat bijuterii de peste 17.000 de euro dintr-un magazin renumit din Ibiza. Ireal unde le-au ascuns, ca să nu fie depistați
Bijuterii / Sursa foto: Pexels
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Un cuplu de români a fost reținut de autoritățile spaniole, fiind bănuit că ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin de bijuterii renumit din Ibiza. Cazul este anchetat de Poliția Națională din Spania.

Cei doi, cunoscuți de autorități pentru infracțiuni de același tip, au ajuns în atenția poliției după ce ar fi sustras dintr-un magazin produse în valoare de aproximativ 17.100 de euro. Pentru a nu fi descoperite, obiectele au fost ascunse într-un loc neașteptat: scutecul copilului pe care cei doi îl aveau cu ei, relatează El Debate.

Proprietara magazinului a alertat autoritățile

Incidentul a avut loc într-un magazin aflat în zona centrală a orașului. Proprietara a observat că mai multe bunuri de valoare dispăruseră după ce, pentru câteva momente, și-a îndreptat atenția către o altă activitate. Suspectând că fusese victima unui furt, femeia a alertat imediat poliția.

Cazul a fost preluat de anchetatorii specializați în infracțiuni împotriva patrimoniului. Aceștia au verificat înregistrările camerelor de supraveghere din interiorul magazinului. Astfel, imaginile le-au oferit indicii suficiente pentru a stabili identitatea presupusului autor și pentru a continua cercetările în acest caz.

Hoții aveau antecedente

În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că suspecta nu era la prima abatere. Femeia, care ar fi comis fapta împreună cu un complice, se afla deja în atenția autorităților spaniole. Ea era căutată pentru un incident asemănător petrecut în Estepona.

Planul femeii de a părăsi insula a fost dejucat de polițiști în momentul în care aceasta se pregătea să se îmbarce pe un feribot cu destinația Valencia. Suspecta era însoțită de bebeluș și încerca să plece înainte de a fi prinsă.

În paralel, agenții unei alte structuri au intervenit pe un drum din apropierea localității Sant Antoni, unde au oprit autoturismul în care se afla bărbatul cu care femeia ar fi acționat. Acesta a fost reținut pe loc, anchetatorii având suspiciuni că ar fi participat la furt.

Sursa foto: El Debate

Controlul mașinii a scos la iveală o metodă neobișnuită de ascundere a obiectelor sustrase. Agenții care au efectuat verificările au găsit bijuteriile în scutecul copilului.

După reținere, ambii suspecți au fost conduși în fața organelor judiciare. Aceștia urmează să răspundă pentru faptele de care sunt acuzați.

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