Radu Mazăre Jr., primele declarații după escapada cu Andreea Popescu: ”Ne-am cunoscut vara asta”

Radu Mazăre Jr, dezvăluiri în premieră după ce a fost văzut cu Andreea Popescu
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Radu Mazăre Jr. a făcut lumină în privința imaginilor apărute alături de Andreea Popescu! Cei doi au fost surprinși împreună, la Mamaia, într-o escapadă cu jet-ski-ul. Apariția lor a alimentat imediat speculațiile despre o posibilă relație. La Dan Capatos Show, Mazăre Jr. a explicat, însă, cum au ajuns împreună pe litoral. CANCAN.ro are toate detaliile!

Radu Mazăre Jr. spune că între el și Andreea Popescu nu există o relație. Potrivit acestuia, totul a pornit de la o invitație făcută în timpul unei excursii organizate. Vezi emisiunea integrală aici!

„Suntem doar prieteni. Ne-am organizat în ziua respectivă să ieșim. Aveam planificată excursia asta cu barca și cu jetul. Ne-am cunoscut vara asta. Întâmplare a fost să vină și ea la un eveniment din Mamaia. Atunci am spus: uite, nu ieșim mai mulți creatori de conținut pe barcă și cu jetul. I-am spus: vrei să vii și tu cu noi?”

Imaginile cu cei doi au devenit rapid subiect de discuție. Cei doi s-au plimbat cu jet-ski-ul, iar Andreea ar fi avut ocazia să și conducă.

„Ne organizasem doar cu un singur jet-ski și s-au dat toți cu el. Acum lumea poate să creadă orice. M-ai întrebat, eu ți-am răspuns.”

A existat sau nu ceva între Radu Mazăre și Andreea Popescu?

Dan Capatos a mers direct la subiect și l-a întrebat despre o posibilă relație. Radu Mazăre a respins însă orice speculație.

„Faptul că ne-am plimbat împreună pe jet-ski, într-adevăr, mă ajută să-mi cresc eu contul. Mă ajută să promovez stațiunea Mamaia. Dar atâta tot. (…) Nu mi-a povestit nimic despre vreo relație. Nici eu n-am pus întrebări. Mi-a spus doar că este ok.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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