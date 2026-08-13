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Cum arată acum afaceristul Ioan Niculae, fostul „rival” al lui Gigi Becali. Are 72 de ani și s-a însurat recent

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 07:30
Cum arată acum afaceristul Ioan Niculae, fostul „rival” al lui Gigi Becali. Are 72 de ani și s-a însurat recent
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Ioan Niculae, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, a bifat recent o apariție publică discretă, dar cu personaje sonore. La 72 de ani, omul de afaceri a fost prezent la un botez și s-a fotografiat alături de Radu Mazăre Jr., fiul fostului primar al Constanței, Radu Mazăre.

Niculae, care în urmă cu mai bine de un deceniu era considerat cel mai bogat român, cu o avere estimată la aproximativ 1,2 miliarde de euro, a fost o figură importantă și în fotbalul românesc. În perioada în care s-a aflat la conducerea clubului Astra Giurgiu, acesta a fost unul dintre adversarii lui Gigi Becali în fotbalul autohton.

Ioan Niculae, la botezul fiicei lui Cătălin și Livia Stroe

Omul de afaceri a participat la botezul fiicei cuplului Cătălin și Livia Stroe. Evenimentul a reunit mai multe persoane cunoscute, iar printre invitați s-a numărat și Radu Mazăre Jr. Fiul fostului edil al Constanței a publicat pe Instagram o fotografie de la eveniment în care apare alături de Ioan Niculae și de tatăl micuței botezate. Într-o altă imagine, Radu Mazăre Jr. apare alături de fostul fotbalist Constantin Budescu și antreprenorul Caius Covrig.

„La botezul fetiței am avut ocazia să îl cunosc pe Ioan Niculae, dar și să mă revăd cu mulți prieteni”, a transmis Radu Mazăre Jr., care a descris evenimentul drept unul „la superlativ”.

Ioan Niculae s-a căsătorit pentru a treia oară

Apariția vine la scurt timp după ce Ioan Niculae și-a oficializat relația cu Vera Mitran, potrivit Prosport.ro. Omul de afaceri s-a căsătorit pentru a treia oară cu Valentina Veronica, cunoscută drept Vera Mitran, prefect de Teleorman. Cei doi au o diferență de vârstă de peste două decenii. Nunta a avut loc la jumătatea lunii precedente, iar cuplul a fost văzut împreună și la meciul dintre Cipru și România, disputat în preliminariile Campionatului Mondial.

Cununia religioasă a fost oficiată la Catedrala din Nehoiu, județul Buzău. Ulterior, invitații au continuat petrecerea la un restaurant din localitatea Gura Teghii. Pentru Ioan Niculae este cea de-a treia căsnicie, în timp ce Vera Mitran a mai fost căsătorită o dată.

Cine este Ioan Niculae

Ioan Niculae a fost, timp de mai mulți ani, unul dintre cei mai bogați oameni din România. Omul de afaceri a devenit cunoscut în special prin activitatea sa în domeniul agricol și industrial, dar și prin implicarea în fotbal.

În perioada în care Astra Giurgiu se afla sub conducerea sa, clubul a devenit una dintre echipele importante ale fotbalului românesc, iar confruntările indirecte cu formațiile lui Gigi Becali au generat numeroase momente tensionate și declarații în spațiul public.

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