Sfârșit tragic pentru o adolescentă de 14 ani. A murit în Dolomiți, după ce a căzut 90 de metri în gol

O adolescentă de doar 14 ani a murit în timpul unei vacanțe în Dolomiți. Fiica unei familii din Republica Cehă a căzut 90 de metri în gol. La fața locului s-au deplasat salvamontiștii, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.

Câteva zile petrecute în Dolomiți trebuiau să fie o vacanță de vis. Numai că o tragedie a transformat-o într-o experiență de coșmar pentru familia din Republica Cehă.

Tânăra de doar 14 ani era în drumeție împreună cu părinții ei, atunci când și-a pierdut echilibrul și a căzut 90 de metri în gol. Părinții au privit cum fata lor se prăbușește. Aceștia au chemat rapid salvamontiștii italieni, însă nu i-au mai putut salva viața.

O fată de doar 14 ani a murit în Dolomiți

Accidentul s-a produs în cursul zilei de joi, 6 august, în masivul Latemar din Tirolul de Sud, la o altitudine de peste 2.500 de metri. Tânăra se afla pe munte cu părinții ei, iar la un moment dat și-a pierdut echilibrul într-o zonă stâncoasă și s-a prăbușit. Totul s-a întâmplat sub privirile părinților care au rămas împietriți de cele întâmplate.

Salvamontiștii italieni au intervenit rapid pentru recuperarea victimei. Medicii nu au mai putut face nimic pentru ea, constatând astfel decesul. De asemenea, operațiunea de recuperare a trupului a fost realizată cu ajutorul unui elicopter. A fost transportat din zona montană către vale. Unul dintre salvatori a povestit experiența în acest caz.

„A fost una dintre acele misiuni pe care nu ți-ai dori niciodată să le îndeplinești”, a declarat unul dintre salvatori pentru agenția de presă italiană ANSA.

Tragedie similară în Italia

Tot mai multe tragedii similare au loc în ultima perioadă. În urmă cu câteva săptămâni, pe 29 august, un tânăr moldovean în vârstă de 22 de ani a murit, după ce s-ar fi prăbușit la peste 200 de metri. Andrea Mămăligă se afla tot în drumeție, iar operațiunea de căutare a fost una amplă. Trupul neînsuflețit a fost recuperat cu elicopterul. Cei care l-au cunoscut au lăsat mesaje pline de durere în mediul online.

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Ea este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog și avea 36 de ani