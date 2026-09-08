O mai ții minte pe Janice din Friends?! Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Maggie Wheeler

O mai ții minte pe Janice din Friends?! Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Maggie Wheeler
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Maggie Wheeler / Sursa foto: Social media
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Publicul o recunoaște imediat pe Maggie Wheeler datorită personajului Janice Litman, celebra iubită a lui Chandler din „Friends”. La ani buni după încheierea serialului, actrița s-a retras din lumina reflectoarelor, iar parcursul ei din ultimii ani este mai puțin cunoscut de fani.

De-a lungul carierei, Maggie Wheeler a apărut în numeroase producții de succes, printre care „The Parent Trap”, „ER”, „Everybody Loves Raymond”, „How I Met Your Mother” și „Californication”. În ultima perioadă, însă, actrița și-a îndreptat atenția tot mai mult către o altă pasiune: muzica.

Domeniul în care activează acum Maggie Wheeler

Dincolo de cariera sa în actorie, Maggie Wheeler s-a dedicat și muzicii. Vedeta conduce acum Golden Bridge Community Choir din New York, unde ocupă rolul de coordonatoare și se implică activ în activitatea corului comunitar.

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„Cred că prin cântec, armonie și ritm se formează comunități, iar oamenii ajung să se inspire, să prindă energie și să se simtă conectați unii cu ceilalți”, explică actrița, potrivit presei străine.

Implicarea sa în domeniul muzical nu se oprește la activitatea corului. Fosta vedetă susține, de asemenea, workshopuri de canto pentru elevi și studenți, în cadrul unor școli și universități.

Sursa foto: Social media

Activitatea sa artistică s-a extins și în afara scenei și a televiziunii. Maggie Wheeler a lansat de-a lungul timpului mai multe melodii și albume. Printre proiectele sale se numără și cartea pentru copii „Ebeneezer Finds a Reason”.

Deși muzica ocupă astăzi un loc important în viața ei profesională, Maggie Wheeler nu a pus definitiv punct carierei de actriță. De-a lungul anilor, a revenit ocazional în fața camerelor, dar și în studiourile de înregistrări, unde și-a împrumutat vocea unor personaje din producții animate și a participat la proiecte pentru televiziune și cinematografie.

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