Cu ce se ocupă Radu Isac de la Asia Express 2026, de fapt. A devenit celebru într-o altă emisiune de top

Radu Isac este unul dintre concurenții care au acceptat provocarea Asia Express, însă povestea lui de dinaintea aventurii de pe Drumul Zeilor este una care merită toată atenția! Comediantul român și-a lăsat viața din țară în urmă în urmă cu mai bine de un deceniu și a luat-o de la zero peste hotare.

Originar din Vaslui, Radu Isac și-a început cariera în București, însă, în urmă cu mai bine de 10 ani, a decis să se mute în Anglia. Plecarea din România nu l-a ținut departe de scenă, ci, din contră, i-a deschis drumul către o carieră internațională.

Radu Isac este stabilit de mai mulți ani în Anglia și s-a impus ca unul dintre comedianții români cu succes și peste hotare. A susținut spectacole în orașe importante, inclusiv Los Angeles, și a ajuns să-și facă loc într-un domeniu în care concurența este uriașă.

Cine este, de fapt, Radu Isac de la Asia Express

Înainte de aventura din Asia, Radu Isac a avut parte și de o apariție care l-a adus în atenția publicului român. În 2018, comediantul a participat la „iUmor”, show difuzat de Antena 1. Momentul său a reușit să-i impresioneze pe jurații Cheloo, Mihai Bendeac și Delia.

Experiența de la televiziune s-a adăugat astfel unei cariere construite în primul rând pe scenă. Radu a continuat să activeze în lumea stand-up-ului și să susțină spectacole atât în România, cât și în străinătate. În Asia Express, Radu nu a pornit singur. Comediantul face echipă cu Eduard Hordilă, originar și el din Vaslui, dar cu un parcurs profesional complet diferit.

Eduard Hordilă este fost fotbalist, iar cei doi sunt legați de o prietenie de lungă durată. Experiențele lor diferite pot conta într-o competiție în care fiecare probă îi pune în situații-limită.

Radu vine cu experiența din divertisment și cu abilitatea de a relaționa cu oamenii, în timp ce Eduard este obișnuit cu presiunea competiției și cu efortul fizic.

Speră să supraviețuiască

Comediantul a recunoscut că are mari emoții și că nu știe dacă va face față competiției Asia Express. Pentru el, experiența este una complet nouă, mai ales că nu a mai fost niciodată în Asia și nu a mai participat la un asemenea format. Radu a dezvăluit și ce așteptări are de la show-ul de pe Antena 1.

„Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi în direcţii diferite şi nu apucăm să ne vedem des”, a spus Radu.

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