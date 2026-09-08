Brigitte Pastramă, detalii halucinante din căsnicia lui Ilie Năstase. EX-soția tenismenului susține că Ioana a avut un plan bine pus la punct: „Mi-au spus că îl amenința!”

Scandalul dintre Ilie Năstase și Ioana a luat o amploare imensă în spațiul public, iar fosta soție a tenismenului sare în apărarea lui! În urmă cu două zile, Ioana a sunat la Poliția din Năvodari susținând că fostul tenismen ar fi amenințat-o. Scandalul a pornit de la bani, tensiunile dintre ei culminând în momentul în care bruneta ar fi apelat oamenii legii, iar polițiștii au emis inițial un ordin de protecție provizoriu și au dispus monitorizarea electronică a fostului tenismen. Măsurile au fost ulterior infirmate de procuror, astfel că ordinul și brățara electronică nu mai sunt în vigoare. În urma scandalului imens dintre ei, Brigitte Pastramă a ținut să-și spună punctul de vedere. Fosta soție a lui Ilie Năstase a pus punctul pe i și face dezvăluiri bombă despre fața neștiută a căsniciei dintre fostul tenismen și Ioana Năstase. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, soția lui Florin Pastramă susține că fostul tenismen ar fi fost păcălit de Ioana Năstase care, din cunoștințele sale, ar fi avut un plan bine pus la punct să-l stoarcă de bani pe Ilie Năstase.

Brigitte Pastramă intervine în scandalul dintre Ilie Năstase și Ioana și face dezvăluiri neștiute despre relația tensionată a celor doi. Bruneta susține că ea a știut încă de la început că între ei existau tensiuni pe care fostul numărul 1 mondial a încercat să le ascundă. Și, ținând cont că scandalul dintre fostul tenismen și Ioana Năstase a pornit de la bani, Brigitte pune punctul pe i și spune tot ce știe despre presupusul plan al Ioanei de a obține avere de pe spatele lui Ilie Năstase.

Brigitte Pastramă face dezvăluiri explozive după scandalul dintre Ilie Năstase și Ioana: „Prietenii mi-au spus că ea îl amenința”

Brigitte Pastramă a decis să pună punctul pe i și să povestească tot ceea ce a aflat și a trăit în toți cei opt ani. Potrivit acesteia, încă de la începutul relației dintre Ilie Năstase și Ioana ( la acea vreme Simion) ar fi existat tensiuni serioase, inițial pe fondul unei presupuse gelozii. Conform spuselor brunetei, Ioana ar fi fost geloasă pe ea, chiar dacă relația lor se încheiase de ceva vreme. Cei doi ar mai fi avut de rezolvat doar niște chestiuni administrative… chestiuni care presupuneau niște întâlniri între cei doi, care pe Ioana ar fi neliniștit-o teribil. Chiar fostul tenismen i-ar fi dezvăluit aceste detalii lui Brigitte.

„În primul rând, vreau să precizez faptul că nu am ieșit niciodată pe acest subiect, pentru că, în momentul în care mă ocupam de Academie și în momentul în care eram eu cea care gestiona acolo totul am aflat niște lucruri și nu am vrut să-i fac rău lui Ilie. După ce am ieșit din Fermă, eu încă mă ocupam, bineînțeles, pentru că nu știe nimeni mai bine decât mine ce s-a întâmplat și tot ceea ce înseamnă logistică acolo, și, bineînțeles că eram cea în măsură să rămână și să se ocupe în continuare, chiar dacă am divorțat. Dar, într-o zi, am trimis-o pe Sara cu încasările și cu absolut tot din luna aceea, la Ilie. Era la Mall Băneasa, împreună cu această femeie cu care era împreună de o lună, nu erau căsătoriți, nu nimic. Ilie era foarte supărat, disperat și mi-a spus: “Asta e nebună, te rog mult să nu te mai ocupi tu de bază, dă-i totul lui Bebe, nepotului lui, că asta e nebună și mi-a spart tot în casă și a plecat la Constanța. Te rog eu mult, înțelege-mă!”, a început să povestească Brigitte Pastramă.

Episodul din Mall Băneasa a fost momentul în care Brigitte a înțeles cât de tensionată ar fi, de fapt, relația fostului tenismen cu partenera lui. Brigitte Pastramă susține că, deși divorțul dintre ea și Ilie Năstase era încheiat, simpla lor colaborare pentru a rezolva câteva chestiuni birocratice ar fi generat tensiuni în cuplul dintre Ilie Năstase și Ioana.

„Mi-am dat seama că pentru femeia aceasta eu reprezint un motiv de ceartă și de scandal. Mi-am dat seama că reacționează foarte urât, șantajându-l emoțional pe Ilie, și am evitat, pentru că mi-am dorit să fie fericit.Eu știam că sunt subiect de scandal între ei. O să spun scandal, pentru că o persoană care sparge tot în casă și care face ce face în momentul în care se pomenește numele meu înseamnă că este o persoană care încearcă să mă scoată definitiv din viața unui om.Eu știam că sunt subiect de scandal între ei. O să spun scandal, pentru că o persoană care sparge tot în casă și care face ce face în momentul în care se pomenește numele meu înseamnă că este o persoană care încearcă să mă scoată definitiv din viața unui om. Eu eram într-o relație cu Florin, drept pentru care eu am evitat orice legătură, am avut reality show-ul cu Florin, mi-am văzut de căsnicia mea tocmai că nu mai voiam nicio legătură”, a mai declarat fosta soție a lui Ilie Năstase pentru CANCAN.RO

Mai mult, vedeta susține că a aflat de la mai mulți prieteni că Ioana ar fi avut avut reacții violente în momentul în care numele lui Brigitte ar fi fost adus în vreo discuție, acesta fiind și motivul penru care vedeta a rupt orice legătură cu fostul ei soț.

„Nu l-am avertizat legat de ea, el m-a avertizat pe mine atunci. Mi-au spus și prietenii lui, Voiculeț, toată lumea mi-a spus: „Băi, vezi că aia când aude de tine, începe să plece, să-l amenințe! Mi-au spus că îl amenința”. Mi-a spus că nu mai vrea să avem nicio treabă, să rezolvăm totul, mi-am dat seama că din cauza ei. Nu am avut nicio obiecție, dimpotrivă. Eu eram bine-mersi, eram îndrăgostită de Florin. Nu mi-am dorit să mă bag în viața omului. Din acest motiv am și evitat de-a lungul timpului să discut în presă subiectul Ioana–Ilie pentru că m-am gândit că e mai bine pentru el”, a mai susținut Brigitte.

Brigitte susține că Ilie Năstase ar fi fost manipulat să pună prorpietățile pe numele Ioanei

Brigitte Pastramă continuă seria dezvăluirilor explozive și spune că Ilie Năstase ar fi făcut mai multe sacrificii de-a lungul anilor pentru Ioana, în special sacrificii materiale. Aceasta dezvăluie că fostul ei soț ar fi ajuns să vândă proprietăți importante pentru confortul financiar al soției, inclusiv un imobil care a reprezentat un subiect sensibil în timpul căsniciei lor, imobil pe care acesta nu ar fi vrut niciodată să-l pună la vânzare.

„Eu cunosc situația reală dintre ei, știu ce a făcut Ilie pentru femeia asta. A vândut un teren, a vândut casa de pe Andrei Mureșanu pe care am renovat-o timp de opt ani de zile, vorbim de 3 milioane de euro pe care le le-a luat. Casa pe care niciodată nu a vrut, de exemplu, să mă treacă și pe mine pe ea. Eu, singura pretenție pe care am avut-o, a fost să fiu trecută pe cadastru. Am zis: “Doamne ferește, dacă mori, să nu mă scoată fosta ta soție, Amalia, din casă pentru vreo datorie sau pentru ceva.” Nu a vrut niciodată. A zis că o lasă copiilor lui, nu a fost pusă la vânzare. Am văzut că Ioana a zis că a fost pusă la vânzare, minte, vă zic sigur”, a mai declarat Brigitte pentru CANCAN.RO.

În plus, soția lui Florin Pastramă mai susține că, la scurt timp după divorțul lor, fostul tenismen ar fi vândut un teren de 1.200 de metri pătrați, în care și ea a investit, plătind intabularea lui, pentru o sumă considerabilă. Banii obținuți în urma tranzacției nu au ajuns niciodată la ea.

„Eu am divorțat pe data de 7 septembrie, iar pe data de 20 septembrie 2018 a vândut un teren de 1.200 de metri pătrați, în apropiere de Floreasca, de lac, cu 700.000 de euro. Eu am intabulat acel teren și nu am văzut un leu. Am zis asta e, Dumnezeu cu mila!”, continuă ea.

Potrivit lui Brigitte, lista cheltuielilor pe care Ilie Năstase le-ar fi făcut pentru Ioana nu s-a oprit la proprietăți și renovări. În perioada căsniciei cu Ioana, fostul tenismen i-ar fi cumpărat soției sale mai multe mașini de lux și ar fi făcut inclusiv investiții în numele ei.

„Din banii de pe casa din Andrei Mureșanu, în 2020 când a vândut-o și a luat trei milioane pee a, din banii aceia o parte au revenit ei. I-a cumpărat un Bentley, i-a renovat o casă la Hârșova, i-a cumpărat un apartament la mare, a cumpărat un cal de 60 și ceva de mii de euro, banii s-au tocat într-un an, doi. Apoi a vândut și apartamentul de la Caelia, pe care l-a achiziționat tot în timpul relației cu mine, l-a vândut cu 300.000 de euro. Eu am acte pentru tot ceea ce spun acum. I-a cumpărat un Bentley și, pe lângă asta, i-a cumpărat un Mercedes S 600, iar ultima data i-a un Range Rover abia apărut, ultimul model era, 200 și ceva de mii de euro. Și, ca și cum asta nu era suficient, i-a achiziționat și un cap de tir pe care l-a pus pe numele fiului ei. Ea are un băiat care cu asta se ocupă, cu transport. Apoi ea comenta că își ține el Z4 în fața casei ei?! Să vedeți hal de soție!”, a spus Brigitte pentru CANCAN.RO.

Brigitte Pastramă aduce în discuție inclusiv un episod extrem de controversat din perioada divorțului de Ilie Năstase. Este vorba despre scandalul în urma căruia din casa ei din Pipera ar fi dispărut mai multe bunuri de valoare, inclusiv genți Hermes, Chanel și pantofi Valentino. Brigitte spune că în spatele acestui episod ar fi chiar fostul tenismen care ar fi sustras bunurile respective pentru a i le oferi Ioanei.

„Nu știu dacă voi vă amintiți episodul acela în care eu, fiind în Turcia, filipineza mea anunța poliția că cineva a intrat pe geamul bucătăriei mele și mi-a sustras trei Hermès-uri, câteva perechi de pantofi Valentino, un Chanel, un parfum și un tablou? Era Ilie, care, în august 2018, mergea împreună cu Ioana în Italia, la Forte dei Marmi. Ioana, care zice că a avut Hermès-uri și mașini de 50.000 de euro, ea nu avea decât o geantă Dolce & Gabbana cumpărată de Nick Rădoi, atât. Iar Ilie, ca să nu se facă de râs cu ea, trebuia să-i dea repede tot felul de acareturi. Așa că a decis să îi sustragă nevestei cu care era în divorț gențile Hermès, Chanelul și toți pantofii Valentino. I-a luat de la casa din Pipera, e pe internet tot scandalul. Pai dacă ea avea bani, așa cum zice, ce îi trebuiau ei gențile și pantofii mei?! Erau camere peste tot, eu eram în reality atunci, iar când s-a aflat, i-a trimis secretarei mele gențile pentru a mi le înapoia. Și mi-a trimis secretara mea a doua zi, gențile, tot”, a declarat soția lui Florin Pastramă.

Mai mult, soția lui Florin Pastramă pune sub semnul întrebării căsnicia dintre Ilie Năstase și Ioana, cu atât mai mult cu cât, cei doi au locuit mai mereu separat, lucru care nu s-a întâmplat niciodată în mariajul ei cu fostul tenismen.

„El deja stătea în chirie, el deja plecase de la Stejarii cât încă era cu ea. Ea mai venea pe acolo, dar să știți că de la Stejarii a plecat din cauza faptului că domnul Țiriac nu suportă scandalurile. Ea a chemat poliția și acolo din cauza certurilor dintre ei. Atenție, ea nu a stat niciodată cu el. Ea întotdeauna a stat în altă parte și se vedeau din când în când. Ea inclusiv acum stă în chirie într-un duplex undeva în Otopeni, ea nu doarme cu el. La noi, cât am fost căsătoriți, nu s-a pus niciodată problema să stăm separate. Ea nu are o căsnicie cum am avut-o noi. Eu nu l-am lăsat cu datorii, nu l-am lăsat cu nimic, eu l-am lăsat cu business-uri, l-am lăsat cu proprietăți, fără ipoteci, da?”, a spus Brigitte pentru CANCAN.RO.

Brigitte Pastramă continuă seria dezvăluirilor și susține că Ioana Năstase ar fi beneficiat în toți acești ani de pe urma averii lui Ilie Năstase. Mai mult, vedeta susține că Ioana ar fi avut, de fapt, un plan bine pus la punct pentru a-l stoarce de bani pe fostul tenismen.

„Ioana nu are o sursă de venit, sursa ei a fost faptul că l-a stors pe Ilie de bani. Eu nu am zis nimic pentru că nu era treaba mea. Sunt banii lui, poate să le dea și foc dacă vrea, dar acum e prea mult ce face. În momentul în care, după ce a transferat toate proprietățile lui, ale fostului meu soț, pe care eu cunosc foarte bine ce proprietăți avea, pe numele ei, ce înseamnă asta?! Ultima dată a vândut, în urmă cu doi ani de zile sau doi ani și jumătate, apartamentul pe care l-a luat tot împreună cu mine, la Casa Scânteii, pe strada Lacului. Am avut și eu un apartament acolo, doar că eu, în prostia mea, am schimbat cu unul care era la mare. Așa am vrut eu atunci, în fine. Să vândă apartamentul de la Casa Scânteii a fost cel mai rău lucru pe care l-a făcut Ilie. Ea a avut un plan diabolic! Asta o fi învățat-o la biserică?! La Mănăstirea unde merge o învață să-și facă soțul de bani?”, continuă vedeta seria dezvăluirilor.

Bruneta spune că Ilie Năstase nu este agresiv și îi transmite un mesaj: „Ar trebui să se trezească și să vadă cine e lângă el”

În ceea ce privește faptul că Ioana Năstase a chemat poliția după conflictul cu Ilie Năstase, Brigitte spune că nu considera că era cazul să se ajungă atât de departe. Bruneta spune că fostul tenismen are, într-adevăr, o fire colerică, însă nu a fost agresiv niciodată.

„Și eu am mai avut conflicte cu el, dar nu am chemat poliția niciodată, nu am cerut să i se pună brățară electronica, nu m-aș fi gândit vreodată la așa ceva. Ilie n-a fost niciodată agresiv. Omul ăla are 80 de ani. Omul ăla e bătrân, abia merge drept, ce agresiune?! Nu a fost agresiv cu Amalia, nu a fost agresiv cu mine, era cu ea?? El, într-adevăr, este coleric, dar nu agresiv. Ce, nu știa că e impulsiv, s-a văzut dintotdeauna asta, așa e firea lui, dar nu e agresiv. Ea a profitat de faptul că este coleric pentru a se justifica atunci când a vrut să plece de lângă el”, a mai spus susținut ea pentru CANCAN.RO.

Într-un final, Brigitte îi transmite un mesaj fostului ei soț: să se îndepărteze pe cât posibil de Ioana Năstase, căci aceasta nu ar fi vrut decât să profite de el.

„Eu consider că Ilie ar trebui să se trezească, să deschidă bine ochii, să vadă cine e lângă el! La viața lui a pierdut mulți bani, dar știe să-I facă la loc. Doar să nu mai pice în plasa acestei hiene. Eu cred că vrea să își demonstreze că nu s-a înșelat în privința ei de asta a insistat atâta timp. A fost o relație falsă, ea declară că îl respect, că nu îi zice Ilie, îi zice domnul Năstase. Eu când am auzit asta, am înnebunit! De la respectul acela ai ajuns să îi pui brățată de monitorizare ca la delicvenți, ca la criminali?! Eu cred că, atunci când iubești un om, iubești necondiționat. Ea este o hienă! O hienă dacă a ajuns să ceară brățara, să scape de el. A cheltuit banii cu ea și acum ce face? Îi dă cu piciorul, nu??! S-a trecut pe toate proprietățile pe numele ei, și-a făcut garajul, intabulările și toate cele, acum vrea să scape de ea. Ultima oară când s-au împăcat, acum patru, cinci luni, i-a spus ea: Mă împac, dar vreau să facem o convenție matrimonială în care el să rămână cu ce are, adică nimic, că nu mai avea nimic pe numele lui, iar ea cu tot. Eu am văzut cu ochii mei actele, știu sigur. În momentul în care faci toate astea, apoi te duci și ceri brățară electronică, înseamnă că ești ultima hienă de pe planeta asta”, a concluzionat fosta soție a lui Ilie Năstase.

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