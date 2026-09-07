Ilie Năstase, primele declarații după scandalul cu soția: ”Numai acum, după 8 ani, sunt agresiv?”

„M-am certat de o mie de ori cu ea.” Ilie Năstase a răspuns, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, acuzațiilor care îi sunt aduse și a explicat propria versiune despre scandalul în urma căruia s-a vorbit despre un ordin de protecție și o brățară electronică de supraveghere.

Potrivit informațiilor apărute, Ioana Năstase ar fi apelat la organele de poliție în seara zilei de 6 septembrie, în jurul orei 20:40, după un conflict verbal cu soțul său. Aceasta le-ar fi spus polițiștilor că ar fi fost jignită și amenințată și că între ea și Ilie Năstase exista o situație conflictuală mai veche.

„O femeie poate să amenințe un bărbat, dar un bărbat nu poate să-i spună lucrurile urâte unei femei?”

Polițiștii au făcut o evaluare a riscului, iar în urma acesteia au considerat că există un risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu. Femeia ar fi solicitat și monitorizarea electronică.

Ulterior, însă, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În urma sesizării a fost întocmit și un dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt. Contactat de CANCAN.RO, Ilie Năstase susține că nu a fost chemat niciodată la poliție pentru a-și spune punctul de vedere și că ordinul emis este unul greșit. Mai mult, fostul tenismen nu înțelege de ce, după opt ani de relație, soția sa a sesizat această agresivitate, în condițiile în care, spune el, cei doi s-au certat „de o mie de ori” până acum.

CANCAN: Bună ziua. V-am sunat să vă întreb care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu sesizarea Poliției Năvodari.

Ilie Năstase: N-am fost chemat la poliție niciodată. În primul rând, ordinul de restricție a fost anulat de Judecătoria Constanța. Eu vă spun: s-a dat un ordin greșit, pentru că pe mine nu m-a chemat la poliție să mă întrebe ce s-a întâmplat. Și atunci, cei de la tribunal și-au dat seama că a greșit poliția. Trebuie să-mi ia și mie declarație, nu?

CANCAN: Ne spuneți ce s-a întâmplat?

Ilie Năstase: Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic. M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv. Păi, în ăștia 8 ani n-am fost agresiv? Numai acum, după 8 ani, sunt agresiv? Nu înțeleg.

„N-am fost chemat la poliție niciodată”

CANCAN: Soția dumneavoastră a declarat că a fost amenințată.

Ilie Năstase: Amenințată cu ce? Și pentru ce? Cu ce? Cum pot să o ameninț? Invers, ea, dacă mă amenință pe mine, o femeie poate să amenințe un bărbat, dar un bărbat nu poate să-i spună lucrurile urâte unei femei, nu se poate. Invers se poate.

CANCAN: Și în legătură cu brățara electronică de supraveghere?

Ilie Năstase: Brățara electronică se dă după ce îi interoghezi pe amândoi, ambele părți care sunt implicate. Nu vi se pare corect așa ceva? Mie nu mi-a luat declarație nimeni.

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