Naba a făcut prăpăd în Nuba! Ispita de la Insula Iubirii a fost greu de scos de pe ringul de dans

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De la temperaturile incendiare din Thailanda, direct în nopțile albe din Capitală! Naba a lăsat în urmă emisiunea care a consacrat-o și a cucerit definitiv cluburile de fițe din București. Fosta ispită a făcut spectacol total în Nuba, unde s-a afișat alături de o brigadă pusă pe distracție, iar CANCAN.RO are imagini în exclusivitate.

Dacă în sezonul 9 din Insula Iubirii făcea ravagii în rolul de ispită și cucerea publicul prin naturalețe și o sinceritate debordantă, fără să formeze însă un cuplu în Thailanda, viața ei amoroasă a explodat imediat după terminarea filmărilor.

„Ispita din culise” pe ringul de dans, până în zori

Naba Salem a început o relație intensă cu un fost concurent, Cătălin Brînza, povestea lor devenind atât de serioasă încât bărbatul a și cerut-o în căsătorie. Anul acesta, vedeta a revenit în emisiune într-o ipostază complet inedită! Aceasta a primit un rol în premieră absolută, fiind numită „Ispita din culise”. S-a mutat în spatele camerelor de filmat și este responsabilă cu materialele exclusive pentru social media și edițiile speciale de pe AntenaPLAY, unde le aduce fanilor cele mai de impact discuții cu participanții și cele mai picante imagini din vile.

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Naba a dat Insula pe club

Revenim la imaginile noastre care o arată pe brunetă exact așa cum o știm, adică pusă pe distracție! Înconjurată de prieteni și aflată în centrul atenției, cum altfel, fosta ispită este toată un zâmbet și nu ratează nicio piesă pe ringul de dans. Cu un sacou roșu-grena tip rochiță, prins în talie cu o curea neagră și accesorizată masiv atât la gât, cât și la mâini, vedeta clar nu a trecut neobservată în club. Ea nu a ratat nici barul pentru un plus de energie și, un detaliu extrem de important, telefonul i-a fost nelipsit din mână pe tot parcursul serii.

Cel mai probabil, gașca a petrecut până în zori, iar noi rămânem pe fază și așteptăm noi imagini cu focoasa brunetă!

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